В Одессе люди устроили самосуд над вором-наркоманом (видео)

В Одессе люди решили самостоятельно наказать вора, который пытался совершить ограбление. Жители одной из квартир, в которую хотел проникнуть мужчина через окно, не стали дожидаться полицию. Они избили его прямо на улице. Об этом сообщает "dtp.ua" в Instagram. Инцидент произошел на улице Генерала Цветаева.

"Привет, самосуд! А мы тебя ждали! Проходи, раздевайся. Биту, костыль, кастет или кулаками справишься. В Одессе на Цветаева нарик решил залезть через окно к людям в квартиру, его спалили и он убежал. Но хозяева квартиры решили не оставлять это дело так, догнали его на машине и отдубасили его же костылем", - говорится в сообщении.

Вор думал, что осанется незамеченным и пытался спастись бегством, но хозяева квартиры не дали ему уйти.

Видео: В Одессе вора наказали, не дожидаясь полиции (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на поступок людей в комментариях и согласились с тем, что хозяева все правильно сделали.

Это Одесса, детка.

Я думала, это кот на дороге сидит, и ему никто не помогает. А это оказывается женщина мужика гемселыть и это ему никто не помогает.

Правильно сделали.

Скриншот комментариев