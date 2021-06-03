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В Одессе коронавирус забрал жизнь известного народного артиста Украины

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Одесса, Четверг 03 июня 2021 23:47
В Одессе коронавирус забрал жизнь известного народного артиста Украины Фото: свечи (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 3 июня, в Одессе умер известный народный артист Украины, солист академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний. Он скончался после тяжелой формы коронавируса, который вызвал тяжелые осложнения.

Об этом сообщают "Факты".

Более 40 лет Николай Завгородний служил в своем любимом театре, в который его вместе с женой Натальей в 1980 году пригласил сам Михаил Водяной.

Зрители сразу же запомнили талантливого актера, который сыграл Портного Моттла в постановке "Скрипач на крыше".

В Одессе коронавирус забрал жизнь известного народного артиста Украины

Николай Завгородний (фото: muzkomediya.com)

Завгородний также играл ростовщика Бека в мюзикле "Игра! Идет игра!" ("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!" - Гарри Тревор, Баптиста; "Первая любовь Дон Жуана" - Дон Оттавио; "Граф Воронцов" - Граф Сабанский; "Летучая мышь" - дежурный тюрьмы.

Также он был Королем в спектакле "Бременские музыканты" и Дуремаром в "Приключения Буратино".

Люди помнят Завгороднего в образе миллионера Озгуда в мюзикле "В джазе только девушки", Стефана Спетлайга в музыкальной комедии "Тетка Чарлея" и князя Воляпюка в оперетте "Сильва".

Напомним, умер патриарх украинской журналистики, знаменитый исследователь Голодомора Аркадий Сидорук.

Мы также писали о том, что умер известный украинский актер Ярослав Гаврилюк, который сыграл Голохвостого и Маркиза де Сада.

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