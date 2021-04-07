В Одессе "коп" решил стать содержанцем веб-модели и прославился на всю страну

На "копа" пожаловалась 33-летняя женщина. Оперативники УДВБ НПУ проверили ее жалобу и установили, что деньги у нее требовал 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Женщина каждый месяц должна была перечислять на банковские карты родных или знакомых полицейского 600 долларов. Вымогателя задержали после денежного перевода. Правоохранители также провели обыск.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Одесская областная прокуратура начала производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (видео: YouTube)