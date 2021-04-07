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В Одессе "коп" решил стать содержанцем веб-модели и прославился на всю страну

Автор: Роман Мирончук

В Одессе задержали сотрудника полиции, который требовал ежемесячно у веб-модели 600 долларов. В противном случае он угрожал женщине, что привлечет ее к ответственности за распространение порнографических материалов в сети.

Об этом сообщает Национальная полиция.

На "копа" пожаловалась 33-летняя женщина. Оперативники УДВБ НПУ проверили ее жалобу и установили, что деньги у нее требовал 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Женщина каждый месяц должна была перечислять на банковские карты родных или знакомых полицейского 600 долларов. Вымогателя задержали после денежного перевода. Правоохранители также провели обыск.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Одесская областная прокуратура начала производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Одессе задержали полицейского за шантаж (видео: YouTube)

Напомним, под Харьковом "коп" предлагал водителю понюхать носки. Инцидент произошел, когда патрульные остановили водителя. При этом во время общения один из них вел себя неадекватно.

Мы также писали о том, что в Николаеве продавцы работали несмотря на локдаун. Кроме того, они выгнали полицейских с рынка.

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