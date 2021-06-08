В Одессе известный бизнесмен на внедорожнике сбил девочку на светофоре: появилось видео

В Одессе водитель внедорожника сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. Виновником ДТП стал известный бизнесмен, владелец гостиницы "Одесский дворик" Геннадий Коган, который был за рулем Range Rover.
Об этом 8 июня передает "Украинская Служба Информации".
Адвокат пострадавшей Сергей Пушкаренко предоставил журналистам издания видео с места происшествия в Семафорном переулке сегодня днем.
На кадрах видно, как после аварии предприниматель извиняется перед мамой девочки, предлагает позвонить главному врачу областной больницы, чтобы ребенка приняли. Впрочем, полицию и "скорую" перед этим вызвали очевидцы.
Также виновник аварии заверяет, что не заметил школьницу, которую сбил на светофоре.
"Я ее не видел, клянусь! Она из-за другой машины выбежала!", - заявил он.
Мать пострадавшей девочки возмущалась, как можно было не заметить ребенка, который шел по "зебре".
"Это вам просто повезло, и мне в жизни повезло, что так все закончилось", - говорит женщина.
Отмечается, что после ДТП Коган переставил свой автомобиль и убрал с проезжей части обувь и другие вещи девочки, которые слетели с нее после удара, положив на тротуар.
Медики обнаружили у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей. К счастью, обошлось без переломов. Родители девочки намерены завтра снова отправиться в больницу, чтобы проверить, нет ли проблем с внутренними органами.
Видео: в Одессе бизнесмен Геннадий Коган за рулем внедорожника сбил 10-летнюю девочку
Информации о данном ДТП на сайте одесской полиции на момент написания материала нет.
Ранее сообщалось, что в Виннице выпустили под залог "мажорку", которая, будучи пьяной, сбила 13-летнего школьника, в результате чего парень попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. В суде выяснилось виновница аварии состоит на учете в диспансере у нарколога, так как болеет алкоголизмом.
Также мы писали о том, что недавно экс-глава СЭС Киева переехала девушку в центре Киева, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора.