В Одессе иностранный студент трагически погиб на стадионе: все подробности

Студент второго курса Южноукраинского национального университета имени Ушинского попал в жуткую трагедию во время игры в футбол на стадионе "Спартак" в Одессе. Об этом сообщает "Думская".

Несчастный случай произошел, когда студент из Туркменистана Сахетгелди Д стоял в воротах, а потом, видимо, решил размяться и повис на них. Железная конструкция не выдержала молодого человека и рухнула на него.

Ректор вуза Алексей Чебыкин рассказал, что у парня была серьезная травма позвоночника. Студент умер прямо на стадионе. По словам ректора, он был очень интеллигентным человеком.

Трагедия в Одессе (фото: val.ua)

Стоит отметить, что падение футбольных ворот случается довольно часто. Причиной большинства подобных случаев является плохое крепление железной конструкции.

Напомним, что в Прилуках сотни людей пришли попрощаться с 14-летним Денисом Чаленко, который погиб при странных обстоятельствах. Парня нашли на железнодорожных путях, и полиция хотела все списать на несчастный случай, но родственники парня уверенны, что его убили.

Накануне похорон местные жители жгли шины и брали штурмом полицейское управление, чтобы дело пересмотрели. Благодаря этим протестам было отстранено местное руководство.