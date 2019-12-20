В Одессе на хоккейном матче подрались дети: тренер помогал избивать соперников

В Одессе дети, игравшие в хоккей, устроили между собой драку
В Одессе на хоккейном матче между командами детей произошла драка. Жесткое побоище устроили несовершеннолетние после матча УМХЛ "Морские волки"-"Кривбасс" 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Суворов.
Интересно, что тренер команды "Кривбасс" не остановил драку между парнями, а наоборот - помогал избивать соперников. В результате действий спортивного наставника есть пострадавшие мальчики, у них диагностированы различные травмы.
Пользователи сети в комментариях возмутились до глубины души такими действиями тренера.