В Одессе на хоккейном матче подрались дети: тренер помогал избивать соперников

В Одессе на хоккее подрались дети (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе дети, игравшие в хоккей, устроили между собой драку

В Одессе на хоккейном матче между командами детей произошла драка. Жесткое побоище устроили несовершеннолетние после матча УМХЛ "Морские волки"-"Кривбасс" 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Суворов.

Интересно, что тренер команды "Кривбасс" не остановил драку между парнями, а наоборот - помогал избивать соперников. В результате действий спортивного наставника есть пострадавшие мальчики, у них диагностированы различные травмы.

Пользователи сети в комментариях возмутились до глубины души такими действиями тренера.

Ужас!!!! Он просто бросает детей на лед!!!! Причем некоторых сзади!!!!! Это метод остановки драки?! Придти и побросать детей из другой команды.

А заявления в полицию никто не писал?

Печально, что взрослые так себя ведут. Хотелось бы, что бы в этот раз все не спустили на тормозах. Детям скорейшего выздоровления и возвращения в "строй"!

Шоу получилось. Почти НХЛ.

Скриншот комментариев (facebook.com/vesely.kuhar)