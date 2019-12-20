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В Одессе на хоккейном матче подрались дети: тренер помогал избивать соперников

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 16:32
В Одессе на хоккейном матче подрались дети: тренер помогал избивать соперников
В Одессе на хоккее подрались дети (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе дети, игравшие в хоккей, устроили между собой драку

В Одессе на хоккейном матче между командами детей произошла драка. Жесткое побоище устроили несовершеннолетние после матча УМХЛ "Морские волки"-"Кривбасс" 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Суворов.

Интересно, что тренер команды "Кривбасс" не остановил драку между парнями, а наоборот - помогал избивать соперников. В результате действий спортивного наставника есть пострадавшие мальчики, у них диагностированы различные травмы.

Пользователи сети в комментариях возмутились до глубины души такими действиями тренера.

  • Ужас!!!! Он просто бросает детей на лед!!!! Причем некоторых сзади!!!!! Это метод остановки драки?! Придти и побросать детей из другой команды.
  • А заявления в полицию никто не писал?
  • Печально, что взрослые так себя ведут. Хотелось бы, что бы в этот раз все не спустили на тормозах. Детям скорейшего выздоровления и возвращения в "строй"!
  • Шоу получилось. Почти НХЛ.

В Одессе на хоккейном матче подрались дети: тренер помогал избивать соперниковСкриншот комментариев (facebook.com/vesely.kuhar)

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