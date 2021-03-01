В Одессе едва не убили известного украинского режиссера: это было заказное нападение

"На меня было совершено нападение. Покушение на жизнь. Заказ. Возбуждено уголовное дело. Били в лицо и голову, был острый предмет, потому что над глазом резаное ранение", - написал он.

По словам Евгения, нападение произошло 8 декабря 2020 года. А угрозы ему начали поступать еще раньше.

"В конце октября 20-го года я получил два анонимных звонка на телефон, где мужской голос говорил: "Валите из театра и будете целый". На "вы", - написал Евгений.

Евгений Лавренчук (фото: facebook.com/eugenelavrenchuk.official)

Затем директор Одесской оперы пригласила его в свой кабинет и в приватной беседе спросила, есть ли у него планы выдвигать свою кандидатуру на пост художественного руководителя-директора Одесской оперы, ведь срок действия его контракта подходит к концу.

"Мой ответ был положительным, так как вижу перспективы творческого развития театра, имею соответствующее образование, квалификацию и опыт, тем не менее, мной была заявлена готовность и желание идти с ней в паре при любых результатах конкурса", - сообщил Евгений.

А уже через несколько дней, 8 декабря, на него было совершено нападение.

"Именно в то время, когда закончилась моя репетиция, под окна моего кабинета подошли двое нанятых исполнителей и начали целево следить за мной через окно. Они ждали меня в течение 30 мин, а затем следили за мной, сестрой и моим племянником, после чего совершили нападение. В результате нападения, мне была сделана операция и возбуждено уголовное дело", - написал Евгений.

"Мне стало известно, что к солистам Одесской оперы обращались представители дирекции и работники приближенные к руководству театра с требованиями подписывать клевету на меня, про мою нетрудоспособность, отсутствие таланта тому подобное. Почти все артисты отказались это делать, за что им от меня низкий поклон. Скрины СМСок и сообщений от артистов театра я имею, там указаны фамилии, кто к ним подходил с требованиями подписывать клевету, материалы переданы в прокуратуру, но личные данные скрыты, так что мои коллеги-артисты могут быть спокойными, репрессий в их сторону не будет", - написал режиссер.

Уже 10 февраля этого года Лавренчук получил официальное письмо от директора театра о непродлении с ним, как с главным режиссером, контракта с 15 марта этого года.

Документ, о котором говорит режиссер

"Никого не виню. Выводы делайте сами", - резюмировал художник.

Кто такой Евгений Лавренчук

Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Окончил Российскую академию театрального искусства (мастерская Романа Виктюка), затем - высшие курсы хореографии в польском Университете им. Марии Кюри-Склодовской и Высшие курсы режиссеров игрового кино в Москве.

До 2015 года руководил "Польским Театром" в Москве. Но с началом войны на Донбассе покинул Россию в знак несогласия с политикой государства, которую назвал "преступной".

Евгений Лавренчук (фото: facebook.com/eugenelavrenchuk.official)

Евгений является лауреатом многих премий, в том числе премии им. Леся Курбаса - самой престижной государственной театральной награды Украины.

Интересный факт: будущий звездный режиссер был изгнан из 10-го класса школы за плохое поведение, но поступил в ГИТИС на режиссуру сразу на второй курс, что сделало его самым молодым выпускником ГИТИСа за всю историю.

Свободно владеет украинским, английским, польским, ивритом, русским и французским языками.

Евгений Лавренчук (фото: facebook.com/eugenelavrenchuk.official)