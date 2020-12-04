В Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище в зале заседаний: видео драки

В Одесском облсовете произошла массовая драка (фото: dumskaya.net)

В Одессе депутаты областного совета устроили массовую драку прямо во время заседания первой сессии нового созыва. Политики также ломали мебель и технику, оскорбляли друг друга, обливались водой, а один из народных избранников обратился за медпомощью.

Так, 4 декабря народный депутат Татьяна Плачкова обратилась к медикам с подозрением на перелом руки. Об этом передает "Думская".

Конфликт начался еще с утра после того, как депутаты от трех политических сил заблокировали трибуну, и продолжился до самого вечера.

Отмечается, что причиной стала попытка одной из групп провести регистрацию членов совета.

Противостояние периодически перерастало в потасовки и драки с участием нескольких десятков человек, и в итоге начать первую сессию так и не получилось.

В побоище приняли участие и депутаты облсовета, и нардепы, и представители муниципального собрания.

Видео: В Одесском облсовете произошла массовая драка

Сторонами конфликта стали депутаты из ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее" с одной стороны и "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Доверяй делам" - с другой.

Видео: Конфликт между депутатами Одесского облсовета длился весь день

Блокировщики трибуны объяснили свои действия интригами президентской политсилы и ее союзников, которые якобы добились того, что территориальная избирательная комиссия затягивает регистрацию девяти депутатов от "За будущее" и одного ОПЗЖиста. Отмечается, что на самом деле заявления от этих депутатов поступили слишком поздно - вчера вечером - и комиссия просто не успела их рассмотреть.

Из-за срыва сессии оппоненты блокировщиков не могут сформировать большинство и добиться избрания своего кандидата - Григория Диденко - главой облсовета. Представители ОПЗЖ со своими союзниками в свою очередь видят в этом кресле зампреда прошлого созыва Вадима Шкаровского.

Видео: Массовая драка депутатов в зале заседаний Одесского облсовета

Ранее сообщалось, что в Киеве депутаты устроили потасовку с "копами" в зале облсовета, и появилось видео конфликта.

Также мы писали о том, что в начале ноября нардепы устроили драку в Раде, и конфликт попал на видео.