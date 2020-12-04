ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище в зале заседаний: видео драки

Одесса, Пятница 04 декабря 2020 22:12
В Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище в зале заседаний: видео драки
В Одесском облсовете произошла массовая драка (фото: dumskaya.net)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе депутаты областного совета устроили массовую драку прямо во время заседания первой сессии нового созыва. Политики также ломали мебель и технику, оскорбляли друг друга, обливались водой, а один из народных избранников обратился за медпомощью.

Так, 4 декабря народный депутат Татьяна Плачкова обратилась к медикам с подозрением на перелом руки. Об этом передает "Думская".

Конфликт начался еще с утра после того, как депутаты от трех политических сил заблокировали трибуну, и продолжился до самого вечера.

Отмечается, что причиной стала попытка одной из групп провести регистрацию членов совета.

Противостояние периодически перерастало в потасовки и драки с участием нескольких десятков человек, и в итоге начать первую сессию так и не получилось.

В побоище приняли участие и депутаты облсовета, и нардепы, и представители муниципального собрания.

Видео: В Одесском облсовете произошла массовая драка

Сторонами конфликта стали депутаты из ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее" с одной стороны и "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Доверяй делам" - с другой.

Видео: Конфликт между депутатами Одесского облсовета длился весь день

Блокировщики трибуны объяснили свои действия интригами президентской политсилы и ее союзников, которые якобы добились того, что территориальная избирательная комиссия затягивает регистрацию девяти депутатов от "За будущее" и одного ОПЗЖиста. Отмечается, что на самом деле заявления от этих депутатов поступили слишком поздно - вчера вечером - и комиссия просто не успела их рассмотреть.

Из-за срыва сессии оппоненты блокировщиков не могут сформировать большинство и добиться избрания своего кандидата - Григория Диденко - главой облсовета. Представители ОПЗЖ со своими союзниками в свою очередь видят в этом кресле зампреда прошлого созыва Вадима Шкаровского.

Видео: Массовая драка депутатов в зале заседаний Одесского облсовета

Ранее сообщалось, что в Киеве депутаты устроили потасовку с "копами" в зале облсовета, и появилось видео конфликта.

Также мы писали о том, что в начале ноября нардепы устроили драку в Раде, и конфликт попал на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Одессадракапотасовкадепутатысессия

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь