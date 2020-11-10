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В Одессе авто на большой скорости влетело в остановку с людьми: фото и видео инцидента

Одесса, Вторник 10 ноября 2020 21:36
В Одессе авто на большой скорости влетело в остановку с людьми: фото и видео инцидента
ДТП в Одессе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди

Во вторник, 10 ноября, в Одессе водитель автомобиля Toyota на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта, возле которой стояли люди. Четверо людей получили травмы и их госпитализировали.

Инцидент произошел на проспекте Небесной сотни возле ТРЦ "Сити-центр" около 18:30. Об этом сообщает полиция Одесской области.

В Одессе авто на большой скорости влетело в остановку с людьми: фото и видео инцидента

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получила женщина 39 лет и ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Все они сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.

В Одессе авто на большой скорости влетело в остановку с людьми: фото и видео инцидента

По предварительной информации водитель был трезв, у одной девушки открытый перелом ноги.

Момент аварии попал на видео.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля Chevrolet насмерть сбил сотрудницу полиции, которая шла по тротуару. Трагедия произошла на улице Богатырской, возле КП. Машина вылетела с дороги, влетела в железный столбик, начала переворачиваться, а затем влетела в эстакаду.

Медики ничем не смогли помочь пострадавшей, ее травмы были несовместимы с жизнью, а вот водителя автомобиля увезли в больницу с многочисленными травмами.

Ранее в Харькове неадекват "снес" трех пешеходов, и они находятся в тяжелом состоянии. При этом среди пострадавших есть ребенок. Сразу же после аварии очевидцы происшествия чуть не казнили виновника ДТП.

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