В Одессе 15-летний лицеист покончил с собой: всплыли шокирующие детали трагедии

В Одессе обнаружили повешенным 15-летнего подростка. Мальчика в туалете учебного заведения обнаружила воспитательница. Трагедия произошла в лицее "Олимпиец".

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

По предварительным данным, 15-летний парень покончил жизнь самоубийством. В полиции открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Через несколько дней после трагедии начали всплывать детали. Якобы погибший подросток находился в трудовом рабстве и от него требовали отработать долг.

Подростку угрожали

Знакомые парня рассказали в комментарии для "7 канала", что за ним регулярно приезжал мужчина по имени Павел и забирал его в свой загородный дом.

Там подросток отрабатывал ему долг физической работой – убирал доски, работал на участке, вырывал траву.

О том, что подросток вынужден отрабатывать какой-то долг, знали его друзья и знакомые. Он рассказал незадолго до гибели, что ему угрожали.

По словам друзей погибшего, об этой ситуации якобы знал и директор лицея, где он учился.

"За два дня до смерти я общался с ним, интересовался, когда он будет в следующий раз ехать на работы. Он говорил, что не знает, может завтра-послезавтра. Говорил, что боится ехать, поскольку Павел его сильно запугал", - рассказал знакомый лицеиста.

Кроме того, парень сообщил, что Павел – бывший сотрудник правоохранительных органов. Он просил помощи и защиты у директора лицея, но тот оказался на стороне этого странного работодателя.

Также подросток за пару дней до смерти пожаловался и другим своим друзьям, что ему угрожают расправой. Во время разговора было видно, что он очень испуган.

Ранее уже пытался совершить суицид

Кроме того, парень ранее уже пытался свести счеты с жизнью. Как сообщает издание Glavred со ссылкой на местные Telegram-каналы, мальчик был из неблагополучной семьи. Он был хорошим мальчиком, помогал в школе, в которой проводил много времени.

Жил только с матерью, которая злоупотребляет алкогольными напитками.

Его регулярно травили сверстники и старшеклассники лицея "Олимпиец". Часто на него спихивали вину за какие-то проступки, и он вынужден был постоянно оправдываться. Все это происходило с молчаливого согласия преподавателей.

Он пытался выпрыгнуть из окна, но в тот раз его успели вовремя остановить. Он пытался справиться с проблемами в одиночку, занялся спортом.