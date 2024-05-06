В Одеську область прилетіли диво-птахи, на честь яких названо астероїд

За словами біолога, зараз у заповіднику пора масового повернення з Африки брижачів (турухтанів). Однак для нашої території - це пролітний вид.

"Під час міграцій на території парку іноді можна зустріти десятки тисяч особин. Але, вони розмножуються лише в Тундрі коротким північним літом, тому залишають гніздування та відлітають з Тундри на південь - до нас, вже на початку липня", - каже науковець.

Першими в Україну прилітають самці, а незабаром - самиці та молоді птахи. Турухтани відлітають зазвичай невеликими групами - від 5 до 30 особин, інколи утворюють великі зграї.

"Якби ці птахи гніздувались в Україні, ми могли б спостерігати їхні надзвичайні шлюбні вбрання та поєдинки самців. Але в нас брижачі (інша назва - турухтан) - пролітний вид і досить чисельний", - додав співробітник парку.

Русєв зауважив, що за одну добу ці птахи здатні подолати відстань у сотні кілометрів. І масове осушення боліт у XX столітті призвело до зникнення багатьох гніздівель брижача у Європі.

Вперше про цей вид птахів написав шведський зоолог Карл Лінней. Наразі турухтани оберігаються Боннською та Бернською конвенціями, директивою ЄС про захист диких птахів та угодою AEWA.

"Видовий епітет з латини на українську мову перекладається як "бойовий, войовничий". Ареал проживання простягається від Великобританії та Північної Європи через Сибір до узбережжя Охотського моря та Берингової протоки. Турухтани гніздяться на вологих луках, розташованих біля малих водойм, прісноводних і торф'яних боліт. Особливо їх приваблюють ділянки північноєвропейської та азійської тундри, що знаходяться в дельтах мілководних річок", - розповідає науковець.

В Африці місця зимівлі цього птаха розташовані на середземноморському узбережжі та на південь від пустелі Сахара. А деякі популяції брижачів здійснюють тривалі міграції в тропічні регіони Західної Африки, пролітаючи часом туди та назад до 30 тисяч кілометрів.

Зараз "бойові" пташки зупинилися поживитися та відпочити у нацпарку, як у постійному транзитному вокзалі. Потім вони полетять у Тундру через велику зону бойових дій і загроз для дикої природи в Азово-Чорноморському регіоні Україні.

Що відомо про турухтанів

Брижач чи турухтан (Philomachus pugnax) - птах ряду сивкоподібних родини баранцевих, дещо менший від голуба, з досить довгими ногами й дзьобом. Маса тіла кулика - 80-240 г, довжина тіла 20-32 см, розмах крил 46-58 см.

У дорослого самця в шлюбному вбранні характерний "комір" на шиї й два пучки видовжених оздоблювальних пер на голові мають різноманітне забарвлення, від білого до чорного, що зумовлює особистий диморфізм птахів.

У дорослої самки верх - бурий, з чорними плямами, горло - білувате, низ - білий, зі світло-сірою строкатістю на волі та боках тулуба, дзьоб - темно бурий, іноді жовтуватий. Молодий птах схожий на дорослого у позашлюбному вбранні, але низ тулуба, крім білого черева і підхвістя, рудуватий.

На честь цього виду птахів названо астероїд 8763 Пугнакс.

"Бойові" кулики на "Тузлівських лиманах" (Фото: facebook.com/Іван Русєв)