UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одеський таксист розхвалював Путіна і виправдовував звірства росіян. Фаната "русского мира" провчили

Колаж РБК-Україна: в Одесі оголосили підозру таксисту-"ватнику"
Автор: Володимир Костирін

В Одесі таксист розхвалював перед пасажирами дії російських загарбників і виправдовував їх звірства в Україні, підтримував військову агресію проти нашої країни, та називав керівника Кремля Володимира Путіна "визначним політиком". Любителя "русского мира" було передано до СБУ.

Про це передав одеський активіст Дем'ян Ганул у своєму Telegram.

Про антидержавні тиради таксиста стало відомо громадськості після публікації в мережі відео, знятого місцевими жителями, яким довелося вислуховувати маячню зрадника.

Так, таксист-"ватник" під час поїздки почав розповідати, що нібито РФ "не програла жодної війни", і начебто Україні "правильно та економічно вигідно" бути з країною-агресором, а не з Європою.

Далі чоловік поділився своїми думками про війну РФ проти України, і почав стверджувати, що російські окупанти не скоюють воєнні злочини, а факти про численні звірства інтервентів начебто фейк.

Таксист також заявив, що не вважає злочином зґвалтування російськими солдатами українських жінок та дітей, називаючи це "витратами війни".

"У моєму розумінні Путін - один із найвидатніших політиків сучасності", - каже фанат "русского мира".

Тоді пасажири вирішили розголосити справу, щоб на ситуацію звернули увагу правоохоронні органи, і таксист-"ватник" отримав по заслугах.

Так і сталося.

"Негідник був встановлений та переданий до СБУ... Таксист-сепар отримав підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які чинили збройну агресію проти України, з використанням коштів) масової інформації, - Ред.)", - розповів Ганул.

Тепер його долю вирішуватиме суд.

Раніше повідомлялося, що в Одесі помітили "ватного" таксиста, який розповідав, нібито України немає.

А також ми писали перед цим, що в Одесі стався черговий скандал через російську музику.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесатаксистыВійна Росії проти України