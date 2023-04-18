Одеський таксист розхвалював Путіна і виправдовував звірства росіян. Фаната "русского мира" провчили

Про антидержавні тиради таксиста стало відомо громадськості після публікації в мережі відео, знятого місцевими жителями, яким довелося вислуховувати маячню зрадника.

Так, таксист-"ватник" під час поїздки почав розповідати, що нібито РФ "не програла жодної війни", і начебто Україні "правильно та економічно вигідно" бути з країною-агресором, а не з Європою.

Далі чоловік поділився своїми думками про війну РФ проти України, і почав стверджувати, що російські окупанти не скоюють воєнні злочини, а факти про численні звірства інтервентів начебто фейк.

Таксист також заявив, що не вважає злочином зґвалтування російськими солдатами українських жінок та дітей, називаючи це "витратами війни".

"У моєму розумінні Путін - один із найвидатніших політиків сучасності", - каже фанат "русского мира".

Тоді пасажири вирішили розголосити справу, щоб на ситуацію звернули увагу правоохоронні органи, і таксист-"ватник" отримав по заслугах.

Так і сталося.

"Негідник був встановлений та переданий до СБУ... Таксист-сепар отримав підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які чинили збройну агресію проти України, з використанням коштів) масової інформації, - Ред.)", - розповів Ганул.

Тепер його долю вирішуватиме суд.