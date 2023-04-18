Одеський таксист розхвалював Путіна і виправдовував звірства росіян. Фаната "русского мира" провчили

В Одесі таксист розхвалював перед пасажирами дії російських загарбників і виправдовував їх звірства в Україні, підтримував військову агресію проти нашої країни, та називав керівника Кремля Володимира Путіна "визначним політиком". Любителя "русского мира" було передано до СБУ.
Про це передав одеський активіст Дем'ян Ганул у своєму Telegram.
Про антидержавні тиради таксиста стало відомо громадськості після публікації в мережі відео, знятого місцевими жителями, яким довелося вислуховувати маячню зрадника.
Так, таксист-"ватник" під час поїздки почав розповідати, що нібито РФ "не програла жодної війни", і начебто Україні "правильно та економічно вигідно" бути з країною-агресором, а не з Європою.
Далі чоловік поділився своїми думками про війну РФ проти України, і почав стверджувати, що російські окупанти не скоюють воєнні злочини, а факти про численні звірства інтервентів начебто фейк.
Таксист також заявив, що не вважає злочином зґвалтування російськими солдатами українських жінок та дітей, називаючи це "витратами війни".
"У моєму розумінні Путін - один із найвидатніших політиків сучасності", - каже фанат "русского мира".
Тоді пасажири вирішили розголосити справу, щоб на ситуацію звернули увагу правоохоронні органи, і таксист-"ватник" отримав по заслугах.
Так і сталося.
"Негідник був встановлений та переданий до СБУ... Таксист-сепар отримав підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які чинили збройну агресію проти України, з використанням коштів) масової інформації, - Ред.)", - розповів Ганул.
Тепер його долю вирішуватиме суд.
Раніше повідомлялося, що в Одесі помітили "ватного" таксиста, який розповідав, нібито України немає.
А також ми писали перед цим, що в Одесі стався черговий скандал через російську музику.