В Одеській області на узбережжя винесло рештки дельфінів: чому гинуть тварини

В Одеській області на узбережжя моря винесло рештки двох дельфінів. Зокрема, рештки знайшли на піщаному пересипу на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Ймовірно, тварини загинули ще у липні.
Про це повідомив еколог та доктор біологічних наук Іван Русєв.
Еколог каже, що останніми тижнями на узбережжя Чорного моря не виносило мертвих дельфінів.
Тварини потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації й тварини стають фактично "сліпими".
"Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами, привело тоді до чергової загибелі дельфінів, останки яких ми ще знаходимо зараз на доступному для моніторингу узбережжі нацпарку", - йдеться у повідомленні.
Іван Русев додав, що загальна кількість загиблих дельфінів трьох видів у Чорному морі через військові дії становить понад п'ять тисяч.
Фахівець зазначив, що море викидає на берег лише 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто іде на дно моря, тому експерти не зможуть їх зареєструвати.
"Вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, до 50 тисяч китоподібних, що є вкрай жахливим для морської екосистеми", - додав він.
Також Русев підкреслив, що він з колегами нещодавно бачили живих дельфінів афалін.
Раніше ми повідомляли, що на узбережжі Одеської області знайшли мертвих дельфінів, які загинули через російський флот.
Також ми писали, що під Києвом у серпні на річці Рось сталася екологічна катастрофа. Був зафіксований масовий мор риби.