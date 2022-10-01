В Одеській області на узбережжя винесло рештки дельфінів: чому гинуть тварини

Еколог каже, що останніми тижнями на узбережжя Чорного моря не виносило мертвих дельфінів.

Причини загибелі

За його словами, тварини гинуть внаслідок використання гідролокаторів (сонарів), які створюють потужні звуки. Вони негативно впливають на здоров'я дельфінів.

Тварини потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації й тварини стають фактично "сліпими".

"Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами, привело тоді до чергової загибелі дельфінів, останки яких ми ще знаходимо зараз на доступному для моніторингу узбережжі нацпарку", - йдеться у повідомленні.

Іван Русев додав, що загальна кількість загиблих дельфінів трьох видів у Чорному морі через військові дії становить понад п'ять тисяч.

Фахівець зазначив, що море викидає на берег лише 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто іде на дно моря, тому експерти не зможуть їх зареєструвати.

"Вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, до 50 тисяч китоподібних, що є вкрай жахливим для морської екосистеми", - додав він.

Також Русев підкреслив, що він з колегами нещодавно бачили живих дельфінів афалін.

В Одеській області на берег викинуло рештки дельфінів (facebook.com/rusevivan)