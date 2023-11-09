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Одеські патрульні врятували собаку, якого збив мотоцикл: деталі героїчного вчинку

Фото: в Одесі патрульні врятували собаку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі патрульні поліцейські врятували на своїй зміні собаку, який попав під мотоцикл.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Патрульну поліцію України у Facebook.

Що відомо про героїв

Службового собаку звати Герда. Від початку війни вона щодня оберігає та допомагає патрульним, які несуть службу на одному зі стаціонарних постів міста.

Нещодавно з твариною стався прикрий випадок. Річ у тому, що потрапила під колеса мотоцикла. Це сталося раптово, коли тварина вибігла на проїзну частину дороги. Водій намагався уникнути наїзду, але не зміг.

На велике щастя, там ніс службу патрульний Олександр Рябов, який має освіту лікаря-ветеринара.

Сашко оглянув Герду та одразу зрозумів, що її не можна транспортувати. Але потрібні ліки. Тож інший екіпаж поїхав до ветеринарної клініки. Лікарі в режимі онлайн оглянули собаку та дали відповідні ліки для уколу. Далі Олександр провів тварині всі необхідні медичні маніпуляції.

Вже за кілька годин Герда встала на лапи. Зараз тварина під наглядом патрульних.

В Одесі патрульні врятували собаку (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, що собака врятував від ХАМАС цілу сім'ю ціною власного життя.

Читайте також, ось що треба знати тим, хто хоче завести собаку.

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Одесатвариниполіцейські