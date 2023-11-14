В Одесі військкоми побили чоловіка на очах його маленької дитини, бо той не хотів брати повістку

Що відомо про інцидент

У мережі почали поширювати відео, на якому видно, як кілька військкомів заштовхують невідомого чоловіка в авто. При цьому чоловік пручається.

"В Одесі військкоми побили чоловіка, який відмовився брати повістку. Це сталося на очах у його маленької дитини та дружини", - йдеться у повідомленні.

Також у відео зазначається, що на чоловіка наділи наручники. На місці інциденту зібралось чимало перехожих, які зняли подію на камери. Там також була поліцейські, але вони ніяк не перешкоджали затриманню чоловіка.

"Просто побили людину, наділи наручники і забрали. Я такого з роду не бачила. Це щоб у нас таке могло відбуватися?" - говорить жінка, яка зняла інцидент на відео.

Чи мають право працівники ТЦК затримувати чоловіків

Раніше правозахисники уже пояснювали, що представники ТЦК та СП не можуть затримувати, змушувати сідати в автомобіль та примусово перевозити чоловіків у військкомати при первинній видачі повістки. Оскільки це не в їхніх повноваженнях.

Винятком може бути той випадок, коли військовозобов'язаний чоловік неодноразово не з'являється по повістці, тоді ТЦК подає спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до ТЦК.

Якщо чоловіка незаконно доставили до відділку через те, що він не взяв повістку, то йому потрібно вимагати адвоката. А також під час перебування у поліції йому не варто підписувати жодні документи.