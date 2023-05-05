В Одесі маленький хлопчик утримував горе-матір та платив за квартиру

Як хлопчик заробляв

29-річна уродженка Білгород-Дністровського району Одеської області зловживала алкоголем, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки.

Вона вирішила погрозами примусити заробляти свого сина. Зокрема, хлопчик жебракував та мив фари автівок на одній зі жвавих доріг у центрі Одеси. Місцеві жителі часто бачили його у районі Олександрівського проспекту.

"Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік. Зароблені дитиною гроші жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти", - розповіли у поліції.

В Одесі мати змушувала сина жебракувати (od.npu.gov.ua)

Хлопчик оплачував оренду квартири

У поліції зазначили, що також дитина оплачувала квартиру, яке його горе-матір орендувала в Одесі. Відомо, що хлопчик голодував - йому не вистачало їжі і він змушений був приховувати частину отриманих від громадян коштів, щоб подбати про себе.

Він розповів правоохоронцям, як один водій "крутої" автівки дав йому одразу 1 тис. грн, за що отримав похвалу від матері.

"Вона сказала, що я - молодець", - розповів він.

За даними поліції, з жінкою вже не раз проводили профілактичні бесіди та складали адміністративні матеріали за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак, коли вчергове виявили її сина на дорозі за жебракуванням, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім’ї. Зараз він проходить обстеження у лікарні.

Жінці висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України - втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом. Лише після цього вона стала на облік у центр зайнятості та нібито шукає роботу. Однак, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.