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В Одесі кішка ледь не вбила свою власницю: зробила лише один укус

Жінка ледь не загинула через укус кішки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі кішка напала на свою власницю і мало не позбавила її життя. Вона вкусила жінку і потрапила на променеву артерію. Тільки швидкий приїзд медиків врятував одеситці життя.

Деталі інциденту повідомили на сторінці Facebook Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Як кішка ледь не вбила господиню

Медики розповіли, що до диспетчерської Центру надійшов виклик від жінки, яка стікає кров'ю і втрачає свідомість. На вказану адресу негайно відправили бригаду лікарів.

На місце медики прибули за 7 хвилин і фактично саме це врятувало жінці життя. Виявилося, що кішка прокусила пацієнтці променеву артерію. У постраждалої почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок.

Лікарі швидко оцінили ситуацію та почали надавати першу допомогу – наклали джгут, підключивши інфузії до системи. А потім фельдшер викликав додаткову бригаду. Постраждалу жінку стабілізували та транспортували до лікарні.

"Кішка ледь не вбила власницю. Медики встигли приїхати вчасно та надати жінці допомогу", - сказано в повідомленні.

Де знаходиться променева артерія

Варто зазначити, що променева артерія знаходиться на передпліччі і є продовженням плечової артерії.

Також вона тягнеться через зап'ястя та долоню і саме її використовують для підрахунку пульсу. Тварина, напевно, потрапила зубами в цю артерію випадково.

При пошкодженні такої артерії кров починає виходити дуже швидко, тому важливо швидко накласти джгут та зупинити кровотечу.

До речі, раніше ми писали про те, що під Києвом сім'я купила кошеня зі сказом, яке покусало ветеринара.

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