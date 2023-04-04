В Одесі кішка ледь не вбила свою власницю: зробила лише один укус

Як кішка ледь не вбила господиню

Медики розповіли, що до диспетчерської Центру надійшов виклик від жінки, яка стікає кров'ю і втрачає свідомість. На вказану адресу негайно відправили бригаду лікарів.

На місце медики прибули за 7 хвилин і фактично саме це врятувало жінці життя. Виявилося, що кішка прокусила пацієнтці променеву артерію. У постраждалої почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок.

Лікарі швидко оцінили ситуацію та почали надавати першу допомогу – наклали джгут, підключивши інфузії до системи. А потім фельдшер викликав додаткову бригаду. Постраждалу жінку стабілізували та транспортували до лікарні.

"Кішка ледь не вбила власницю. Медики встигли приїхати вчасно та надати жінці допомогу", - сказано в повідомленні.

Де знаходиться променева артерія

Варто зазначити, що променева артерія знаходиться на передпліччі і є продовженням плечової артерії.

Також вона тягнеться через зап'ястя та долоню і саме її використовують для підрахунку пульсу. Тварина, напевно, потрапила зубами в цю артерію випадково.

При пошкодженні такої артерії кров починає виходити дуже швидко, тому важливо швидко накласти джгут та зупинити кровотечу.