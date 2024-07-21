Одержимі тілом: 5 українських зірок, які заробили анорексію в гонитві за красою

Іноді, прагнучи стрункої талії, ідеальних ніг, бажаної ваги та багатьох інших речей, жінки починають втрачати зв'язок з реальністю і готові жертвувати своїм здоров'ям заради привабливого зовнішнього вигляду. І лише через роки вони усвідомлюють, що дійсно має значення...

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських зірок, які зіштовхнулися з анорексією.

Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько зізналась, що у 18 років пережила початкову стадію анорексії. "Друзі" їй постійно говорили, що в неї є зайва вага. Тому артистка надумала худнути.

Вона могла днями нічого не їсти, а лише пила воду. Зірка схаменулась лише тоді, коли побачила, що важить 47-48 кіло.

Настя пішла до психолога, а та їй повідомила, що в неї початкова стадія анорексії.

Вилікуватися виконавиці допомогла мама. Вона спілкувалась з Настею та готувала їй смачну їжу.

Відтоді Приходько не сидить на дієтах, а тримає себе у формі лише завдяки спорту.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Jerry Heil

Виконавиця пригадала, що свого часу листувалася з хлопцем, який їй дуже сподобався. Оскільки він був дуже худим, зірка вирішила заради обранця схуднути. Яна Шемаєва почала жорстко обмежувати себе у їжі та довела себе до розладу харчової поведінки. Тоді за здоров'я доньки не на жарт злякалася мама виконавиці. Жінка почала відгодовувати Яну і тоді вона стрімко набрала вагу. Тож тепер артистка намагається обережно ставитися до свого здоров'я.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Даша Квіткова

Коли блогерці Квітковій було 15, вона зіштовхнулася з булінгом з боку однолітків, які постійно зауважували, що у неї бедра не того розміру.

Тоді ж Даша оголосила бойкот їжі, який тривав протягом місяця. Кожну скибку хліба, кусочок м'яса чи інших продуктів вона сприймала, як ворога свого тіла.



Згодом у неї розпочалися численні проблеми зі здоров'ям. Лікарі поставили діагноз - анорексія.

У 19 років ситуація покращилася. Самооцінка дівчини тоді була нормальною, вона намагалася адекватно ставитися до себе, проте з їжею тоді ще не дружила.

Кожна зйомка у нижній білизні, у якій інфлюенсерка брала участь як модель, давалася дуже важко, адже вона бачила усі недоілки свого тіла.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova​​​​​​​)

Санта Дімопулос

Свого часу артистка також страждала від анорексії та булімії. Зірка розуміла, що ці хвороби треба лікувати, однак вона боялася звертатися до спеціалістів.

Тому виконавиця вирішила самотужки впоратися зі своїми хворобами. До слова, вона прочитала чимало книг, почала спілкуватися з різними людьми, а головне - полюбила себе.