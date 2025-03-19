Ці очні симптоми можуть бути ознакою мікроінсульту: перевірте себе зараз!

Мікроінсульт - це різновид інсульту, супроводжуваний порушенням кровообігу і недоліком надходження кисню до певних ділянок головного мозку. Вважається першою ознакою можливого інсульту, який здатний мати серйозні наслідки, аж до летального результату.

Які його симптоми можуть проявитися на очах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Liverpool ECHO .

Основні симптоми інсульту проявляються дуже швидко

Обличчя може бути опущене на один бік, людина може не посміхнутися, або її рот чи очі опустилися.

Людина може бути не в змозі підняти обидві руки й утримати їх там через слабкість або оніміння в одній руці.

Мова може бути невиразною або спотвореною, або людина може взагалі не мати змоги розмовляти.

Якщо ви помітили у людини хоч одну з цих ознак - терміново зателефонуйте лікарю.

Асоціація інсульту також повідомляє, що розмитість зору або втрата зору на одне або обидва ока може бути ознакою мікроінсульту.

Які фактори можуть спричинити мікроінсульт?

Імовірність мікроінсульту підвищують ті ж фактори, що провокують інсульт:

високий артеріальний тиск

високий рівень холестерину, що сприяє створенню атеросклеротичних бляшок, що звужують артерії

куріння, через що ушкоджуються стінки судин з утворенням тромбів

діабет

індекс маси тіла вище за норму

недостатня фізична активність

нездорове харчування

надмірне споживання алкогольних напоїв

Ризик транзиторної ішемічної атаки та інсульту підвищується з віком, особливо після 55 років, за наявності спадкової схильності (сімейних випадків серцево-судинних катастроф), після перенесення інфаркту міокарда та серцевої недостатності.

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