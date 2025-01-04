Очищає організм та омолоджує: нутриціолог назвала їжу, яку мають їсти всі

Функції клітковини в організмі

За словами нутриціолога Олени Костюк, клітковина працює як "помічник", що очищує організм, покращує роботу кишечника і підтримує здоров’я тіла.

Клітковина виконує цілий спектр важливих функцій в організмі:

захищає кишківник та виводить токсини

сприяє відновленню слизової ШКТ

сприяє розвитку корисної мікрофлори кишечника

пребіотик для корисних бактерій кишківника

знижує рівень холестерину, глюкози

сприяє зниженню ваги

Щоб зрозуміти, скільки клітковини потрібно людині на день, експерт навела приклад:

салат зі шпинату, помідорів та огірків + тушкована броколі на вечерю

суп із сочевиці чи хумус

тарілка вівсянки на сніданок

яблуко + запечена груша

жменя чорниці в смузі

Чим корисна

Це вид складних вуглеводів

Експерт пояснила, що такий продукт не засвоюється організмом, але життєво необхідний для корисних бактерій у кишківнику.

Дієти з високим вмістом харчових волокон позитивно впливають на кишкову мікробіоту, що покращує здоров’я всього організму.

Підтримує міклофлору кишківника та покращує травлення

Бактерії, що живуть у товстій кишці, харчуються клітковиною, виробляючи вітаміни групи В, К, органічні кислоти та антиоксиданти.

Клітковина також стимулює перистальтику кишківника, запобігає запорам і знижує ризик запалення.

Регулює вагу та рівень холестерину

Клітковина сповільнює засвоєння цукру, знижуючи піки глюкози в крові. Допомагає також виводити токсини, важкі метали й надлишок жовчних кислот.

Харчування з високим вмістом клітковини, як правило, мають захисний ефект від хвороб серця та атеросклерозу (утворення бляшок в артеріях).

Не забувайте про баланс, адже клітковина ефективно працює лише в поєднанні з білками, жирами та складними вуглеводами.

Дотримуйтесь режиму харчування та уникайте цукру та фастфуду, адже вони стимулюють ріст патогенних бактерій.