Очищає організм та омолоджує: нутриціолог назвала їжу, яку мають їсти всі

Клітковина є особливим видом рослинної їжі, який не перетравлюється травною системою, але дуже потрібний організму. Така їжа виконує багато функцій в організмі та має бути у раціоні кожного.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про точну кількість клітковини, яка має бути в раціоні.
За словами нутриціолога Олени Костюк, клітковина працює як "помічник", що очищує організм, покращує роботу кишечника і підтримує здоров’я тіла.
Клітковина виконує цілий спектр важливих функцій в організмі:
Щоб зрозуміти, скільки клітковини потрібно людині на день, експерт навела приклад:
Це вид складних вуглеводів
Експерт пояснила, що такий продукт не засвоюється організмом, але життєво необхідний для корисних бактерій у кишківнику.
Дієти з високим вмістом харчових волокон позитивно впливають на кишкову мікробіоту, що покращує здоров’я всього організму.
Підтримує міклофлору кишківника та покращує травлення
Бактерії, що живуть у товстій кишці, харчуються клітковиною, виробляючи вітаміни групи В, К, органічні кислоти та антиоксиданти.
Клітковина також стимулює перистальтику кишківника, запобігає запорам і знижує ризик запалення.
Регулює вагу та рівень холестерину
Клітковина сповільнює засвоєння цукру, знижуючи піки глюкози в крові. Допомагає також виводити токсини, важкі метали й надлишок жовчних кислот.
Харчування з високим вмістом клітковини, як правило, мають захисний ефект від хвороб серця та атеросклерозу (утворення бляшок в артеріях).
Не забувайте про баланс, адже клітковина ефективно працює лише в поєднанні з білками, жирами та складними вуглеводами.
Дотримуйтесь режиму харчування та уникайте цукру та фастфуду, адже вони стимулюють ріст патогенних бактерій.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Health.