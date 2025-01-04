ua en ru
Сб, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Очищає організм та омолоджує: нутриціолог назвала їжу, яку мають їсти всі

Субота 04 січня 2025 16:03
UA EN RU
Очищає організм та омолоджує: нутриціолог назвала їжу, яку мають їсти всі Чим корисна клітковина для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Клітковина є особливим видом рослинної їжі, який не перетравлюється травною системою, але дуже потрібний організму. Така їжа виконує багато функцій в організмі та має бути у раціоні кожного.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про точну кількість клітковини, яка має бути в раціоні.

Функції клітковини в організмі

За словами нутриціолога Олени Костюк, клітковина працює як "помічник", що очищує організм, покращує роботу кишечника і підтримує здоров’я тіла.

Клітковина виконує цілий спектр важливих функцій в організмі:

  • захищає кишківник та виводить токсини
  • сприяє відновленню слизової ШКТ
  • сприяє розвитку корисної мікрофлори кишечника
  • пребіотик для корисних бактерій кишківника
  • знижує рівень холестерину, глюкози
  • сприяє зниженню ваги

Щоб зрозуміти, скільки клітковини потрібно людині на день, експерт навела приклад:

  • салат зі шпинату, помідорів та огірків + тушкована броколі на вечерю
  • суп із сочевиці чи хумус
  • тарілка вівсянки на сніданок
  • яблуко + запечена груша
  • жменя чорниці в смузі

Чим корисна

Це вид складних вуглеводів

Експерт пояснила, що такий продукт не засвоюється організмом, але життєво необхідний для корисних бактерій у кишківнику.

Дієти з високим вмістом харчових волокон позитивно впливають на кишкову мікробіоту, що покращує здоров’я всього організму.

Підтримує міклофлору кишківника та покращує травлення

Бактерії, що живуть у товстій кишці, харчуються клітковиною, виробляючи вітаміни групи В, К, органічні кислоти та антиоксиданти.

Клітковина також стимулює перистальтику кишківника, запобігає запорам і знижує ризик запалення.

Регулює вагу та рівень холестерину

Їжа з високим вмістом клітковини може сприяти зниженню ваги, оскільки вона довше з’їдається та перетравлюється, допомагаючи вам довше відчувати ситість після їжі.

Клітковина сповільнює засвоєння цукру, знижуючи піки глюкози в крові. Допомагає також виводити токсини, важкі метали й надлишок жовчних кислот.

Харчування з високим вмістом клітковини, як правило, мають захисний ефект від хвороб серця та атеросклерозу (утворення бляшок в артеріях).

Не забувайте про баланс, адже клітковина ефективно працює лише в поєднанні з білками, жирами та складними вуглеводами.

Дотримуйтесь режиму харчування та уникайте цукру та фастфуду, адже вони стимулюють ріст патогенних бактерій.

Раніше ми повідомляли про продукт, який потрібно додати у харчування, щоб позбутися здуття та болю у шлунку.

Також читайте про 6 продуктів, які варто не їсти після 65 років.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Health.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Хакери ГУР у День народження Буданова атакували російську компанію, - джерело
Хакери ГУР у День народження Буданова атакували російську компанію, - джерело