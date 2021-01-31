Очевидцы рассказали о жестоких издевательствах силовиков над протестующими в России

Протесты в России сопровождаются жесткими задержаниями (фото: Георгий Марков/Znak)

В России во время протестов в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального активно задерживают протестующих. По состоянию на 13:55 говорится о 1643 задержаниях. При этом во время второй всероссийской акции сообщается о применении более агрессивных методов для задержания активистов. Сейчас силовики во всю пользуются не только дубинками, но и травматическим оружием, а также электрошокерами.

Наиболее жестокие задержания, под данным российского издания "ОВД-Инфо", происходят во Владивостоке. Сообщается о более чем 118 задержанных во время митинга в городе.

"Во Владивостоке стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют физическое насилие (отдел полиции № 4)", - говорится в сообщении.

Авторы сообщили, что им об этом рассказали сами задержанные, которых пытают в полиции.

Кроме того, в Telegram появилось видео одного из таких задержаний, правда в Санкт-Петербурге.

Около 13:30 по киевскому времени по данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Официального подтверждения применения спецсредств пока не поступало.

На видеоролике ниже видно, как несколько представителей полиции душат мужчину, который упал на пол, также силовики несколько раз ударили неизвестного. В этот момент на все происходящее смотрят люди, а силовики просят разойтись всех, кто присутствует рядом.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России.

Стоит напомнить, что в воскресенье 31 января, в городах России проходят акции протеста. Участники митингов требуют освободить Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии. Власти называют эти акции незаконными и требуют собравшихся разойтись.

Также мы писали, что супругу Алексея Навального Юлию также задержали во время протестов.