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Очевидцы ДТП в Польше рассказали свою версию инцидента: это был ад

Автор: Анна Киселева

В смертельном ДТП в Польше с украинским автобусом погибло 5 человек, еще 41 пострадал. По словам очевидцев, раненные кричали и просили о помощи, но никто из других пассажиров не мог ничего сделать. Что произошло в момент аварии – рассказали сами пассажиры.

Об этом сообщает телеканал TVN 24.

"Адище. Люди кричали, звали на помощь. Нам нечем было им помочь", – вспоминает один из участников аварии.

Второй добавляет, что "полиция и медики поработали хорошо". В спасательной операции участвовали 30 пожарных и два вертолета.

"Они прибыли быстро", – отмечает он.

Первоначально службы сообщили о шести погибших в результате аварии, но утром пресс-секретарь Подкарпатского воеводства Михал Мельничук сообщил, что погибло пять человек.

Он также отметил, что это число может увеличиться, так как несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии. В службе скорой помощи рассказали, что у пострадавших – множественные травмы головы, позвоночника, живота и конечностей.

ДТП в Польше с украинским автобусом (фото: Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek)

Воевода Подкарпатья Ева Лениарт сообщила, что налажена связь с консульскими службами Украины, также прибыл консул из Люблина. По ее словам, попавшие в ДТП лица сейчас пребывают в общежитии в Ярославе, они обеспечены горячей пищей и напитками, за ними наблюдают психологи.

"Когда будет принято решение, что они смогут продолжить путешествие и будут готовы сделать это сами, они будут доставлены к дорожному переходу в Корчевой, и там, в свою очередь, их будет ждать украинский автобус, который доставит их к месту назначения", – добавила она.

Воевода сказал, что люди, путешествующие на автобусе, не были организованной группой. Это был маршрутный автобус, который забирал людей с остановок на маршруте.

"Эти люди не знали друг друга", – сказала она.

Стоит напомнить, что авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон. Отмечается, что всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

Также была названа предварительная версия аварии.

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