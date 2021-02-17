Очередное отравление школьниц: в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе

Две восьмиклассницы в среду приняли по 10 таблеток в помещении школы, после чего попали в больницу.

По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОБ Ирнины Назарок, школьниц доставили в больницу в карете "скорой" с подозрением на отравление "Дротаверином".

Отметим, что этот препарат является аналогом препарата "НО-ШПА" и отпускается в аптеках без рецепта.

Сообщается, что девочки-подростки находятся под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, в настоящее время не известно.

Так, школьницы не признаются, участвовали ли они в каком-либо опасном эксперименте, как это было в случае с лицеистками в Боярке, которые наглотались таблеток в рамках смертельного челленджа в сети.

Полиция Умани устанавливает обстоятельства инцидента.

"Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции города, правоохранители опрашивают свидетелей.