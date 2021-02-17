Очередное отравление школьниц: в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе

После вчерашнего трагического инцидента в Боярке, где две ученицы лицей наглотались таблеток, что закончилось гибелью одной семиклассницы и госпитализацией второй, стало известно об отравлении этим же препаратом школьниц в Умани.
Об этом 17 февраля передает издание "Про все".
Две восьмиклассницы в среду приняли по 10 таблеток в помещении школы, после чего попали в больницу.
По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОБ Ирнины Назарок, школьниц доставили в больницу в карете "скорой" с подозрением на отравление "Дротаверином".
Отметим, что этот препарат является аналогом препарата "НО-ШПА" и отпускается в аптеках без рецепта.
Сообщается, что девочки-подростки находятся под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, в настоящее время не известно.
Так, школьницы не признаются, участвовали ли они в каком-либо опасном эксперименте, как это было в случае с лицеистками в Боярке, которые наглотались таблеток в рамках смертельного челленджа в сети.
Полиция Умани устанавливает обстоятельства инцидента.
"Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции города, правоохранители опрашивают свидетелей.
Напомним, что аналогичные таблетки привели к смерти 13-летней девочки в Боярке под Киевом - лицеистка скончалась в результате остановки сердца вследствие резкого падения артериального давления. 16 февраля две семиклассницы выпили по 40 таблеток этого препарата, насмотревшись видео в социальной сети TikTok.
Полиция после ЧП в Боярке возбудила дело по доведению до самоубийства.