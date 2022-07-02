Очерчивайте границы: психолог рассказала, как общаться с токсичными людьми

Постоянное общение с токсичными людьми может:

негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние,

разрушить веру в себя, ваши убеждения, цели,

вызвать чувство опустошения и несостоятельности ни в чем,

способствовать возникновению конфликтов между вами и вашим окружением.

Кажется, что идеальный вариант в таком случае - полностью прекратить всяческое взаимодействие с этим человеком. И это на самом деле так, но далеко не всегда есть возможность так поступить, ведь нередко токсичными могут быть ваши коллеги, начальник, одногруппник, или - родственник.

Следующие рекомендации могут облегчить вам жизнь, если по тем или иным причинам вы не имеете возможности избежать токсичного общения.

Как общаться с токсичными людьми:

1. Не ждите от такого человека изменений.

Гораздо проще строить диалог, когда вы четко понимаете, что токсичный собеседник вряд ли когда-то станет вести себя иначе.

2. Очерчивайте четкие границы, ведь любимое занятие токсичного человека - давить своими эмоциями и нарушать личное пространство других.

Отбросьте вежливость и обозначьте границы допустимого.

3. Берите контроль над разговором на себя.

Токсичные люди искусные манипуляторы, поэтому понимая это - следите за направлением беседы, чтобы не попасть в "ловушку". Это не так сложно, как кажется. Например, можно ловко сменить тему разговора, чтобы охладить собеседника.

4. Не давайте четкие ответы на неудобные вопросы.

5. Будьте сдержанны.

Токсичные люди обожают увлекать других в "воронку негативных эмоций". Если вы попадете в нее, то станете жертвой провокаций и будете отвечать негативом на негатив. А значит - потеряете равновесие.

6. Будьте прямолинейны.

Четкая формулировка своей позиции очень часто пугает токсичных людей. Открыто говорите, что вас не устраивает.

7. Фильтруйте информацию о себе.

Токсичные люди часто "чрезмерно откровенны". Это один из приемов втереться в доверие. И вполне нормально, что у вас возникнет желание быть откровенными в ответ. Но помните, что предоставленная вами личная информация затем может быть использована против вас.

8. Сократите время общения, если не имеете возможности полностью отказаться от него.

9. Старайтесь с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем. Понимая это, вы поможете прежде всего себе не стать жертвой провокаций и дистанцироваться от такого человека с чувством сострадания, а не злобы, ненависти, раздражения.