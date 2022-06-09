"Очень тяжело": Фалион из "Лисапетного батальона" рассказала о смерти любимого мужа

Почему умер муж Фалион

"Очень тяжело, когда тебя покидает человек, к которому ты наконец привыкла, с которым чувствовала себя защищенной, как никогда. Как счастье пропало. Но я уже потеряла сына, я эту потерю очень болезненно пережила и потерю любимого тоже", - говорит актриса.

"Женщины очень сильные, мужчины еще позавидуют, мы всегда становимся на ноги. Мы не ломаемся, лишь можем чуточку согнуться. Некогда горевать, есть долг жизненный, люди, которые на тебя смотрят, на твои боль и радость. Пусть видят тебя радостной, а боль останется для подушки, для ночи, когда ты сама, мысли возвращают тебя к счастливым и тяжелым дням", - поделилась артистка.

Фалион призналась, что бывшая жена мужа не приехала попрощаться с ним.

"Не приехали, я приглашала, сказала, что не кусаюсь. Приезжала сестра мужа, мы подружились, созваниваемся каждый день. Она из Харькова, рассказывает о событиях, я волнуюсь, ведь это часть моей жизни, но что поделаешь - каждому свое", - рассказала Наталия. Наталья Фалион потеряла мужа (скриншот)

Советы женщинам, которые потеряли мужей

Наталья дала несколько советов тем женщинам, которые потеряли любимого.

"Не надо углубляться, ковыряться в душе, задавать Богу вопрос: в чем я виновата? Почему так случилось? А как бы было по-другому? Мозг не имеет ответа на эти вопросы, и начинает тебя разрушать. Просто пролистайте эту страницу и освежите в памяти только хорошее, ведь и того могло не быть. Многие прожили без счастливых дней", - сказала Фалион.

"А, если Бог тебе дал хорошие, счастливые дни, вспоминай их, они должны делать тебя сильнее, а не слабее. Надо уметь себя организовать. Отгонять такие мысли, переключаться. Как только начинаю чувствовать, что темная волна изнутри накатывает, я могу поплакать, но это минута-пять. Сложно быть сильной, и я бы хотела замкнуться в депрессии, но думаю, зачем-то осталась на этом свете, значит ты должен что-то делать, кто-то это ждет", - дополнила она.

Отметим, что в 2018 году Наталия потеряла сына. Ему было всего 36 лет и у него остановилось сердце.