"Очень стыдно": Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции

Анна Тринчер сообщила своим поклонникам о том, что у нее с карты пропали деньги. Известная блогерша и певица взяла с собой маму и пошла в отделение полиции, чтобы написать соответствующее заявление. Оказалось, что она забыла, что деньги сама перевела на счет сотрудника.

Об этом девушка рассказала в Instagram-сториз .

Она призналась, что боится взлома платежных крат, поскольку ее знакомые на раз становились жертвами мошенников. Вечером ей пришлось возвращаться в отделение полиции чтобы забрать свое заявление.

"Мне очень стыдно. Что у меня с памятью? Я смотрела свои переписки. Я действительно думала, что может забыла. Однако, совсем не могла вспомнить", - сказала Тринчер.

Напомним, сотрудники полиции грубо положили на асфальт скандального блогера Александр Волошина, который является парнем Анны Тринчер. Он на своем Porsche Panamera ехал по полосе общественного транспорта, когда другие полосы были свободны.

Когда его остановили он наотрез отказался показывать права, страховку и документы на машину. Волошин требовал, чтобы полицейские сперва предъявили ему видеодоказательство его нарушений.

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