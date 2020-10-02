Обзывал глупым и тупым: учитель годами доводил школьника, что порезал горло под Одессой

В деле про попытку самоубийства 15-летнего десятиклассника из Килийского лицея №3 появились обескураживающие подробности. Как оказалось, один из педагогов несколько лет подряд унижал мальчика. Закончилось это тем, что школьник во время урока химии вышел в коридор и полоснул себя ножом по горлу.

К счастью, парня удалось спасти, врачи провели хирургическое вмешательство. Теперь его физическому здоровью ничего не угрожает, пишет ТСН.

Причем буллинг со стороны учителя испытывали и другие ученики. А попытка самоубийства парня не была спонтанной, ведь он оставил две записки, прежде чем полоснуть себя.

Все случилось 30 сентября. Парень вышел в коридор и порезал себе шею. Окровавленного мальчика увидела школьница и позвала на помощь. И хотя в управлении образования молчат о том, что было до происшествия, очевидно, о самоубийстве он думал не первый день. Ведь нож принес из дому и оставил две объяснительные записки.

"Первая записка, скажем так, общие фразы. Вторая записка, которая была написана, это проблемы с предметом", - рассказал начальник отдела образования Килийского ОТГ Сергей Мергут.

А Павел Бойченко, председатель Килийского ОТГ, говорит, что причина - атмосфера в классе, созданная учителем.

Родные парня твердят, что проблемы с преподавателем химии у школьника уже несколько лет. Парню предмет давался с трудом, а учитель вместо помощи только смеялся над ним.

"Говорил, что тебе в 10 класс не нужно идти, что вот такой ты глупый, тупой, зачем ты вообще заходишь в класс, если ничего не понимаешь. Брат говорил, я сидел и каждый раз знал, что он сейчас обратится ко мне и у меня каждый раз что-то внутри подпрыгивало", - рассказала сестра ученика.

И хотя родные несколько раз приходили с жалобами на педагога к директору и классному руководителю, никто ничего не предпринимал. При этом в школе утверждают, что никто больше на него не нарекал.

Тем не менее, другие родители говорят, что это далеко не так.

"У меня ребенок тоже в девятом классе, две недели назад говорил, что он его трогает постоянно. Я говорю, сын, подожди, приедет папа, зайдем в школу", - рассказала мама другого ученика.

Сейчас педагог отстранен, а в полиции открыли уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

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