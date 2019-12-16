Обыски у Антина Мухарского: названа шокирующая причина

Антин Мухарский (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Связаны ли обыски у Антина Мухарского и расследование убийства Павла Шеремета - в материале Styler

Обыски у Антина Мухарского многие, в том числе и сам артист, связали с расследованием дела об убийстве Павла Шеремета и общением музыканта с Андреем Антоненко. Недавно же выяснилось, что эти два происшествия не имеют ничего общего. В пресс-службе Национальной полиции заявили, что причиной обысков 13 декабря... стали наркотики.

Так, по версии правоохранителей, помещение, которое артист сдавал в аренду, проходит по уголовному делу продажи наркотиков через интернет. При этом следствие по наркотикам проводится в Кропивницком, а интернет-магазин в одном популярном мессенджере якобы работает через "закладки" из Киева.

Пока что правоохранители не сообщают, причастен ли Антин Мухарский к преступной деятельности. Следствие продолжается.

Сам же артист уже успел отреагировать на проведение обысков в квартире, которая принадлежит ему. Он поблагодарил Арсена Авакова за то, что он "теперь еще и наркоторговец".

Обыски у Антина Мухарского связаны с наркотиками (скрин: facebook.com/AntinMukharskyi)

Напомним, шоумен написал в соцсетях о том, что ранним утром в его квартиру ворвались люди в бронежилетах и максах, изъяли мобильные телефоны и компьютеры. Мухарский связал произошедшее с обвинением волонтеров и военных в убийстве Павла Шеремета, поскольку он также волонтер и поддерживает украинских военных.

Позже представитель МВД в прямом эфире одного из каналов прокомментировал обыски у Мухарского, но при этом не сказал, связано ли это с делом Шеремета. По версии правоохранителей, в связи с расследованием убийства журналиста провидятся сотни санкционированных судом следственных действий.