Объявлена чрезвычайная ситуация: новые фото жутких пожаров под Харьковом

Из-за масштабных пожаров в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация. Жителей сел предупреждают о возможной эвакуации, а спасатели продолжают бороться с огнем. Появились новые фото и видео с места стихийного бедствия в регионе.

Решение ввести ЧС было принято 3 сентября после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Пожар в Харьковской области наделал людям беды (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

По словам чиновника, такое решение позволит людям, что потеряли дома, получить компенсацию.

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня", - заявил Кучер.

Пожар уничтожил 22 дома, 50 человек было эвакуировано, а 33 остались без жилья.

Пожар в Харьковской области (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

Напомним, что 2 сентября на территории Двуречанского лесничества загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей пожар успел охватить около 80 гектаров, а позднее площадь возгорания увеличилась до 500 гектаров.

Отметим, что вероятной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор.