Объявили голодовку: эвакуированные с Бали украинцы недовольны условиями обсервации

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Изначально он должен был быть до 3 апреля, но потом его продлили до 24 числа. В связи с этим правительство приняло решение перекрыть границы. Сегодня, с Бали эвакуировали украинцев и разместили их в двух отелях, чтобы они находились на обсервации.

При этом людям предложили два варианта обсервации - бесплатный вариант в отеле "Козацький", или же платное размещение в отеле "Пуща Конгресс". При этом питание в отеле "Козацький" стоит около 1 000 гривен с человека в день. А вот проживание в "Пуща Конгресс" стоит 10 478 гривен за 14 дней обсервации и около 700 грн в день за еду с человека.

Некоторые из украинцев, которых поместили на обсервацию в киевский отель "Козацький", объявили голодовку. Люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, включая питание. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Эвакуированные с Бали украинцы недовольны условиями обсервации (видео: YouTube)

Среди тех, кто на обсервации также находится мужчина с высокой температурой, но к нему не приезжает скорая помощь. Кроме того, в отеле нет ни одного медика. Из-за этого некоторые решили объявить голодовку. Люди обвиняют правительство в отсутствии коммуникации.

В отеле "Козацький" размещено около 100 украинцев. При этом здание отеля оцеплено, чтобы никто из эвакуированных не смог сбежать.

Напомним, ранее мы рассказывали в каких условиях живут эвакуированные с Бали украинцы.