Без объяснения причин: новый скандал на Укрзализныце шокировал сеть

Об отмене поезда сообщили за два часа
Укрзализныця попала в новый скандал. На этот раз электричку Киев-Фастов, которая должна была отправиться из столицы в 17: 54, отменили без объяснения причин за два часа до отправления поезда. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Виктор Гарвона.
Он сообщил, что до сих пор такое случалось только на "Боржавской узколейке". Теперь такая ситуация случилась и в Киеве. По словам Виктора, это немыслимо.
"Прецедент создан. После вчерашних жарких дискуссий об электричке под локомотивами кадры Веприцкого пошли на принцип. Теперь электрички отменяются без предварительных объявлений, а непосредственно за пару часов перед отправлением. По факту невыезда состава. До сих пор на УЗ такое было только на Боржавской узкоколейке, когда ломался единственный локомотив. Теперь и в Киеве. Немыслимо. Спасибо пыльным реформаторам за фейковую децентрализацию, которая убила пригородные пассажирские перевозки. Когда отдельные города жируют, имея более 22 миллиардов только НДФЛ, а другие имеют годовой бюджет 248 млн, а заказ перевозок "тянет" на 600 млн", - написал в соцсети Гарвона.
Скриншот поста (facebook.com/garvona)
Также Виктор опубликовал фото информационного табло с железнодорожного вокзала, на котором указано об отмене электрички.
Скриншот поста (facebook.com/garvona)
В комментариях люди гневно отреагировали на данный факт.
Скриншот комментариев (facebook.com/garvona)
Как ранее мы писали, Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.
Напомним, недавно Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно.