Без объяснения причин: новый скандал на Укрзализныце шокировал сеть

Фото: Железнодорожный вокзал в Киеве (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Об отмене поезда сообщили за два часа

Укрзализныця попала в новый скандал. На этот раз электричку Киев-Фастов, которая должна была отправиться из столицы в 17: 54, отменили без объяснения причин за два часа до отправления поезда. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Виктор Гарвона.

Он сообщил, что до сих пор такое случалось только на "Боржавской узколейке". Теперь такая ситуация случилась и в Киеве. По словам Виктора, это немыслимо.

"Прецедент создан. После вчерашних жарких дискуссий об электричке под локомотивами кадры Веприцкого пошли на принцип. Теперь электрички отменяются без предварительных объявлений, а непосредственно за пару часов перед отправлением. По факту невыезда состава. До сих пор на УЗ такое было только на Боржавской узкоколейке, когда ломался единственный локомотив. Теперь и в Киеве. Немыслимо. Спасибо пыльным реформаторам за фейковую децентрализацию, которая убила пригородные пассажирские перевозки. Когда отдельные города жируют, имея более 22 миллиардов только НДФЛ, а другие имеют годовой бюджет 248 млн, а заказ перевозок "тянет" на 600 млн", - написал в соцсети Гарвона.

Скриншот поста (facebook.com/garvona)

Также Виктор опубликовал фото информационного табло с железнодорожного вокзала, на котором указано об отмене электрички.

Скриншот поста (facebook.com/garvona)

В комментариях люди гневно отреагировали на данный факт.

Був свідком на приміському вокзалі Львова випадку, коли електропоізд ЛЗ на Мукачево ЕР2-305 не зміг рушити, вкляк прямо на приміському. Людей як скотину пеоегнали в електричку ЕР2-1020, в якій 4 вагони. Повела 1020 локомотивна бригада, яка іі і привела з Трускавця...Отака робота...Звичайно, ті вмі "гуру" не підуть на КРП по другому кругу - ім простіше набрати кредитів і купити пару нових із візкатами....А щодо Аджунера, то після його приходу в УЗ я остаточно перестав вірити в некорумпованість ЄБРР.

Сучари

Имел он всех ввиду этот Веприцкий.

Скриншот комментариев (facebook.com/garvona)

Как ранее мы писали, Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.

Напомним, недавно Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно.