Обследования для больных с подозрением на COVID-19 станут бесплатными: что попало в список

Два обследования для украинцев с подозрением на коронавирус станут бесплатными. Их внесли в так называемый "ковидный спиcок". Однако для того, чтобы пройти эти обследования бесплатно, пациентам понадобится обязательное направление от лечащего врача.

Как рассказал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, в обязательный список бесплатных обследований при подозрении на коронавирус внесли компьютерную томографию и рентген. Об этом министр рассказал на брифинге в понедельник, 12 октября.

"Теперь пациенты с подозрением на COVID-19 могут сделать их бесплатно, если у них есть соответствующее направление от семейного или лечащего врача", - заявил глава Минздрава Степанов.

Он добавил, что, если за эти услуги начнут требовать деньги, нужно оставить жалобу, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677 или написать об этом случае на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам".

Как объяснил Максим Степанов, чтобы Минздрав мог оперативно реагировать и ликвидировать подобные случаи, министерству нужен постоянный контакт с обществом по поводу подобных ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что в министерстве охраны здоровья придумали, как обеспечить украинцам бесплатное тестирование на COVID-19 в частных лабораториях. Для этого в Кабмине выделили дополнительные средства.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, как можно победить коронавирус и какие обязательные правила нужно выполнять ежедневно.