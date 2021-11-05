В общежитии киевского вуза возник громкий скандал: студент установил камеру в женском душе

Кто установил камеру

Камеру установил студент второго курса. В частности, он случайно снял свое же лицо, когда тестировал камеру и уже успел записать несколько видео.

На место происшествия сразу вызвали полицию и написали на заявление на извращенца. Однако, заведующая общежития начала выгораживать преступника.

Отмечается, что сначала она обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, которые хотят написать коллективное заявление, "успокоиться".

"По ее мнению, требовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будут привлекать к ответственности за курение", – написала Инна Совсун.

По мнению депутата студента должны как минимум отчислить. А администрация должна извиниться перед студентками за то, что такое произошло.

Как могут наказать парня

Парня могут наказать по статье 301 об изготовлении порнографических материалов. Но для этого правоохранители должны доказать цель сбыта или распространения.