Общемировая проблема: Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе

Доктор Комаровский рассказал, как повлиял коронавирус на весь мир. COVID-19 унес более 4 тысяч жизней, распространился даже на небольшие острова, парализовал Италию и заставил Папу Римского провести первую в истории онлайн-проповедь. 99% заболевших - это люди из четырех стран. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия. Сейчас в Ухани закрыто 13 из 16 временных госпиталей, которые там были созданы, когда только началась вспышка.

По словам медика, в тех странах, где не экономят тест-системы и они высокого качества, диагностируется много легких случаев заболевания.

К слову, Комаровский провел сравнения гриппа и коронавируса. Он сообщил, что в ситуации с гриппом дети заражают взрослых и стариков. В случае с COVID-19 ситуация иная.

"Дети болеют меньше, дети явно заражаются от взрослых",- сказал Комаровский о заражении коронавирусом детьми.

К счастью, при гриппе существуют вакцины, от коронавируса их просто нет. Также эксперт сообщил очень важную вещь, что 80% заболевших перенесут болезнь очень легко, лишь 5% людей потребуют серьезной терапии.

Также Комаровский сообщил, что карантин - это необходимая мера.

"Карантин вводят для того, чтобы, если заболеет тысяча человек, медики могли оказать помощь", - отметил врач.

Как мы ранее писали, Комаровский побывал в Новых Санжарах, раскритиковал власть и рассказал, что нужно знать о коронавирусе.