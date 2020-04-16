Общалась с многими: коронавирус убил религиозную харьковчанку

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4161 пациента. С момента начала эпидемии выздоровело уже 186 человек, а 116 – скончались. Одной из погибших стала 71-летняя жительница Высокополья Харьковской области.

Женщина была религиозной, и работала в местном храме – она продавала церковные свечи и до последних дней перед смертью находилась в контакте с людьми. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, весь круг контактных лиц на данный момент устанавливается, и он может быть весьма обширным.

"Эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей церковных свечей. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть, вероятно, очень большое. Сейчас устанавливаются все люди, отправлены соответствующие бригады, которые контактируют, отбирают образцы для того, чтобы мы проверили их на наличие болезни", - сказал Кучер и добавил, что в Высокополье сейчас введены дополнительные карантинные меры, на въезде и выезде установлены посты, проводится температурный скрининг у водителей и пассажиров. Весь транзитный транспорт отправляется в объезд.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковске внезапно скончался пациент, который победил коронавирус. 64-летнего местного жителя готовили к выписке, так как тесты показывали у него отсутствие коронавируса, но он неожиданно скончался от остановки сердца.