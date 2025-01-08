В образі Купідона: Ріанна знялася в спокусливій фотосесії в розкішній спідній білизні

36-річна співачка знялася для нової колекції Love Your Way свого бренду спідньої білизни Savage X Fenty, яка присвячена Дню святого Валентина.

Ріанна в спідній білизні (фото: instagram.com/badgalriri)

"Комплекти Loveline з атласу і мережива ідеально підійдуть тим, хто хоче підкреслити свою сексуальність, а лінійка Les Rose порадує любителів квіткових мотивів. Для чоловіків були представлені затишні піжамні комплекти Valentine Fine з м'якої бавовни", - сказано в описі.

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Для фотосесії барбадоська співачка обрала образ Купідона з луком рожевого кольору і стрілою, на кінчику якої була червона троянда.

Артистка, яка є матір'ю двох дітей, не побоялася продемонструвати свою неідеальну, але жіночну фігуру. Ріанна постала на фото в досить відвертій спідній білизні яскраво-червоного відтінку з атласу, мережива та напівпрозорої сіточки. Доповнити образ вона вирішила поясом для панчіх на животі.

Ріанна в нижній білизні (фото: instagram.com/badgalriri)

Завершити досить пікантний лук співачка вирішила високими білими шкарпетками та чорними туфлями на невеликих підборах, а також макіяжем з акцентом на губах.

Підписники артистки прийшли в захват від побаченого і засипали Ріанну компліментами. Водночас деякі користувачі знову запідозрили співачку в третій вагітності, чутки про яку періодично з'являються в ЗМІ.

Співачка показала фігуру в спідній білизні (фото: instagram.com/badgalriri)

Зазначимо, що це вже не перша фотосесія співачки в досить відвертому образі. Вона вже показувала сміливі фото в спідній білизні в липні 2024 року. Тоді артистка знялася на тлі тропічних пейзажів у напівпрозорій чорній білизні.

А в серпні 2024 року вона знову потішила своїх шанувальників відвертими фото в чорному мереживному бюстгальтері та комплекті спідньої білизни з підв'язками та панчохами до стегон.

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)