Обнаружили бешенство: под Кропивницким собака покусала ребенка и трех взрослых

Под Кропивницким собака набросилась на людей во дворе и покусала ребенка и трех взрослых. Позже стало известно, что у животного было бешенство.

Инцидент произошел в селе Протопоповка в Александровском районе. Об этом передает "Суспільне.Новини".

После нападения пса хозяева его убили, а тело животного направили в лабораторию, чтобы провести исследования.

Как рассказала спикер Госпродпотребслужбы Кировоградской области Наталья Шевченко, специалисты выявили у собаки заболевание бешенством.

Отмечается, что после происшествия четыре человека, которые контактировали с больным животным, сейчас проходят лечение дома. Им вводят необходимую вакцину.

Но дело этим не ограничилось - в селе после инцидента сделали прививку 110 собакам и 99 котам.

На хозяина собаки с бешенством решили составить админпротокол - ведь именно владелец животного несет ответственность за его здоровье.

"Он должен был делать прививки от бешенства ежегодно. Вакцина бесплатная, ее можно получить в ветеринарных пунктах. Животное могло покусать и большее количество людей", - подчеркивают в Госпродпотребслужбе.

Ранее сообщалось, что в Киеве злой пес держит в страхе всю округу, нападает на людей и животных.

Напомним, что недавно на оккупированном Донбассе волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора.