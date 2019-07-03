Обнаружен новый смертельный вирус: заражены несколько человек

Признаки заражения выявили у двоих горожан
В Боливии медики обнаружили новый вирус, который смертельно опасен. Им заразились уже несколько человек и даже есть одна жерва. Власти страны сильно обеспокоены тем, что до этого о нем ничего не знали, передает издание La Razon.
Министр здравоохранения Боливии Габриэлы Монтаньо рассказал об одном случае смерти. Вирусом заразился врач из провинции Каранави.
Кроме того, заболевание выявлено у двух человек, сейчас они госпитализированы в боливийскую больницу.
Признаки заражения выявили у двоих горожан, однако пока не ясно, идет ли речь о новом вирусе.
Медики из Боливии думают, что этот вирус может быть неизвестным ранее штаммом гриппа или лихорадки денге.
Боливийские власти обратились к международному медицинскому сообществу и просят помочь в исследовании незнакомого заболевания.
Как ранее мы писали, американские ученые обнаружили новый штамм сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам последней инстанции.
Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, что более 600 000 000 людей ежегодно болеют из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами, и около 420 000 - умирают. Она дала важные рекомендации, как правильно хранить продукты.