Обмен пленными: бывший узник рассказал о пытках в "Л/ДНР"

Обмен пленными состоялся 29 декабря (фото: (t/me/Realdoc)

Бывший пленный террористов "Л/ДНР" рассказал, как украинцев пытали в плену

Обмен пленными состоялся 29 декабря на КПВВ "Майорск". Офис президента сообщил, что с территорий ОРДЛО в Украину вернулись 76 пленных. Один из узников Александр Данильченко сообщил, что безумно счастлив оказаться на свободе, но, где будет жить на подконтрольной Украине территории, еще не определился.

Отметим, что Данильченко задержали в Луганске в 2017 году. Его задержали из-за проукраинской позиции.

"17 февраля 2017 года я попал в плен. Я состоял с другом в сговоре против "ЛНРовского" беспредела. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против их высших, так сказать корня этого всего, тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск. Так получилось, что попались", — рассказал он.

Освобожденный луганчанин рассказал, что в плену их били и пытали.

"Били, пытали, но недолго. Потом, когда поняли, что вся информация выдана, все, что у нас было, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму через 15 месяцев в подвалы "МГБ“. И вот мы теперь в Украине, дома. Сейчас мы рады, очень рады. Только что звонил матери, обрадовал мать. Мать в слезах, контролирует давление. Все хорошо, спасибо", — подитожил Данильченко.

Воен пленными состоялся 29 декабря (YouTube)