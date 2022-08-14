Вас обманывают! Список известных успокаивающих лекарств, которые не работают

Аптеки предлагают широкий ассортимент "успокоительных" средств, которые обещают нам снять напряженность и вернуть душевное спокойствие. Но все они бесполезны, когда вам действительно плохо. Они не снимут тревожность, не вылечат от депрессии, а вот что и вылечат - то это ваш кошелек от денег.
Об этом рассказала врач-невролог Ирина Платонова.
По словам медика, большинство людей боятся как огня слова "антидепрессанты", которые в воображении многих чуть ли не наркотики - и "побочок" слишком много и "подсесть" можно. Зато при различных стрессовых расстройствах отдают предпочтение "безопасным" успокоительным.
"Вас обманывают. Успокоительных средств не существует!" - уверяет Ирина Платонова.
По словам медика, они могут подействовать только как плацебо. А вот с хроническим стрессом, тревогой, тоской, депрессией, тиками, бессонницей, средства, на которых написано "успокоительные" не справятся.
Все эти средства либо на травах, либо - что хуже - гомеопатия.
Действительно, на короткий период (час-два) вам может действительно показаться, что стало лучше. Но потом вы снова вернетесь в прежнее состояние.
К тому же, кто сказал, что растительные средства безопасны? Кокаин - тоже растение...
Популярный "сильный" успокаивающий Бифрен в комментариях к посту врач также посоветовала выбросить в помойку.
Если испытываете нервное перенапряжение, делайте, что хочется, или же не делайте, что не хочется!
Успокоить на самом деле вас могут:
Конечно же, по назначению врача.
Ирина Платонова советует не бояться этого слова, а антидепрессанты она бы предпочла назвать "средствами, которые лишают людей хронической боли, тревоги, депрессии. Средствами, после которых дети лишаются тиков, коими страдали несколько лет".
Ранее врач рассказала, почему порой "дергается" глаз, и когда с этим надо к врачу.
Также мы писали о лекарствах, которые на самом деле могут покалечить.