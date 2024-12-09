"Обмануті люди". Тренер розповів про тип тренувань, які не допоможуть схуднути

У фітнес-центрах можна часто побачити людей, які годинами крутять педалі на велотренажерах або бігають на доріжках, свято вірячи в "жироспалюючу магію" кардіотренувань. Чи справді кардіо - найкращий спосіб схуднути?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Тренер навів простий побутовий приклад для розуміння ситуації. Уявімо Васю і Колю - обидва хочуть схуднути. Вася обирає кардіо, а Коля - силові тренування. Обидва спалюють по 350 калорій за заняття. Вася позбувається 44 грамів жиру, тоді як Коля витрачає 87 грамів глікогену - вуглеводних запасів у м’язах. Здається, що Вася ближчий до своєї мети. Але це не так.

"Бідні люди, обмануті, заплутані", - написав експерт.

Друзі повертаються додому, де на них чекає вечеря - 600 калорій з вареників. Організм Колі, що звільнив місце для глікогену, засвоює калорії ефективніше: частина йде на відновлення вуглеводних запасів, а решта спалюється протягом кількох годин. У Васі, чиї глікогенові "комірки" переповнені, зайві калорії перетворюються на жир - ті самі 44 грами, які він так старанно спалював. У результаті маса тіла не змінюється, але є нюанси.

Силові тренування проти кардіо

Кардіо сприяє спалюванню калорій, але має обмежений вплив на загальний енергетичний баланс. Наприклад, три години кардіо на тиждень підвищують витрати енергії лише на 6%. Натомість силові тренування не лише спалюють калорії під час заняття, але й запускають процеси росту м’язів. Це важливо: м’язи споживають більше енергії навіть у стані спокою, підтримуючи вищий рівень метаболізму.

Що важливо для схуднення?

Ключ до зменшення ваги - це калорійний дефіцит: споживати менше, ніж витрачає організм. Кардіо - лише один із способів підвищити енергетичні витрати. Силові тренування, у свою чергу, допомагають зберегти м’язи, які є важливим фактором для здорового і привабливого вигляду.

Кардіо не є обов’язковим для схуднення, і його ефективність часто переоцінюють. Поєднання силових тренувань, розумного харчування та активного способу життя - найкраща стратегія для досягнення мети.

"Тож не бійтесь штанги, адже м’язи - ваш найкращий союзник у боротьбі за здорове та красиве тіло", - написав Віктор.