Обладатель платиновых дисков и премии Грэмми: от коронавируса умер известный музыкант

Известный музыкант умер от коронавируса (Фото: pixabay.com)

Популярному музыканту диагностировали коронавирус слишком поздно

Коронавирус распространяется по Украине, и миру и жертвами эпидемии становится все больше известных людей. В зону риска попадают люди старше 60 лет и те, у кого есть сопутствующие хронические заболевания. По состоянию на 30 марта, COVID-2019 поразил более 730 тысяч людей и по количеству зараженных сейчас лидирует США – 143 тысячи зараженных. Почти 155 тысяч во всем мире заболевших выздоровели, 34 тысяч человек скончались.

Как сообщает американское издание Variety, в воскресенье, 29 марта, скончался известный американский музыкант, обладатель двух платиновых и двух золотых дисков, премии Грэмми Джо Диффи. Как подтвердили медики, причиной смерти 61-летней звезды стали осложнения во время коронавируса.

Изначально Джо Диффи лечили от гриппа и только на прошлой неделе анализы подтвердили, что у звезды 90-х – COVID-2019. Болезнь вызвала серьезные осложнения, которые и повлекли за собой летальный исход.

Джо Диффи был популярным кантри-исполнителем в 90-х годах. На его счету 13 альбомов, 2 из них стали золотыми, 2 – платиновыми. За хит Same Old Train, записанный совместно с другими музыкантами, Диффи был награжден премией Грэмми.

Joe Diffie - Pickup Man

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался легендарный футболист Хосе Луис Капон. Известно, что спортсмену было 72 года и он умер в собственном доме в Испании.