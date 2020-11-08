Обладает вредными свойствами: диетолог раскрыла правду о лимонах

Осенью из-за повышенной заболеваемости люди довольно часто добавляют к своему рациону продукты, которые рекомендуют для укрепления иммунитета. Речь идет о лимоне, чесноке и имбире. Диетолог Светлана Фус поделилась полезными свойствами лимона и рассказала о его вреде.

Прежде всего, говорит специалист в своем Instagram, лимон благодаря сочетанию витаминов - хорошее профилактическое средство от простуды и гриппа. Если регулярно употреблять этот продукт, то в организме улучшается циркуляция крови, повышается опорная функция, улучшается работоспособность и исчезает усталость.

Но несмотря на пользу лимон имеет и противопоказания, если употребляет его в неограниченном количестве. По словам диетолога Светланы Фус, для того, чтобы насытить свой организм витамином С, который есть в лимоне, нужно сьедать 225 г плода в сутки.

Впрочем, диетолог отметила, что это много и есть альтернативные витамины, которые имеют такую же пользу, но их можно пробовать в значительно меньшем количестве.

Так, эксперт говорит, что много витамина С в черной смородине или болгарском перце. Их на сутки следует съедать всего 50-60 г, апельсина 200 г.

"Мне кажется, что это реальнее, чем использовать столько лимонов или его сока. Поэтому он совсем не лучший источник аскорбинки⁣", - сказала она.

Фус также заметила, что любимая привычная многих добавлять лимон в чай, не является полезной. Диетолог объяснила, что витамин С при попадании в горячую воду сразу уничтожается.

Диетолог подчеркнула, что лимон вредным людям с повышенной аллергической реакцией и тем, у кого повышенная кислотность, гастрит, панкреатит, язва или воспалительные заболевания кишечника.

Также лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и кишечник. ⁣⁣А еще кислый сок лимона губительно действует на зубную эмаль.⁣⁣⠀

"Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. ⁣Содержание фитонцидов в какой-то степени роднит лимон с чесноком. Но аромат последнего, согласитесь, менее приятное", - подытожила Светлана Фус.

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