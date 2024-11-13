Обійшов навіть світових зірок. Найсексуальнішим лисим чоловіком став представник королівської родини

Принц Уельський - найсексуальніший лисий чоловік

Дане дослідження було проведене маркетинговим агентством, а рейтинг склали на основі пошукових запитів у мережі, щоб зрозуміти, скільки людей шукають знімки лисих зірок. В агентстві пояснили, що лисі чоловіки підкорюють мільйони сердець по всьому світу. У тому числі мається на увазі актор Стенлі Туччі, футболіст Зінедін Зідан та актор Джон Траволта.

Тим часом у Reboot зазначають, що принц Вільям був "справжнім серцеїдом" за часів молодості, але, як бачимо, свою привабливість йому вдається зберігати і до сьогодні.

Справа у тому, що протягом року люди шукали у Google кадри спадкоємця британського престолу "без сорочки" більше 16 тисяч разів. Це підтверджують результати проведеного дослідження.

Принц Вільям (скриншот)

Хто ще опинився у топ-20 лисих чоловіків:

Актор Двейн Джонсон

Ексбаскетболіст Шакіл О'Ніл

Серфер Келлі Слейтер

Актор Террі Крюс

Актор Денні ДеВіто

Актор Семюел Л. Джексон.

Футболіст Тьєррі Анрі

Актор Стенлі Туччі

Актор Він Дізель

Баскетболіст Майкл Джордан

Співак Кріс Дотрі

Баскетболіст Чарльз Барклі

Ексбейсболіст Дерек Джетер

Хіп-хоп виконавець LL Cool J

Комік Гові Мандель

Баскетболіст Рей Аллен

Легкоатлет Мо Фара

Актор Марк Стронг

Футболіст Зінедін Зідан

Інші лідери цього рейтингу (скриншот)

Що відомо про принца Вільяма

Онук Єлизавети II отримав титул принца Уельського після того, як його бабуся пішла з життя 9 вересня 2022 року. Він залишається головним спадкоємцем британського престолу.

Принц знає три іноземні мови, серед яких французька, ірландська і суахілі. Після свого 30-річчя він отримав 10 мільйонів фунтів, які йому заповідала його покійна матір, принцеса Діана.

До слова, саме смерть близької людини стала для Вільяма найбільшим ударом у житті. Життя принцеси Діани обірвалося в автокатастрофі у Парижі 31 серпня 1997 року. Про трагедію Вільям дізнався лише 1 вересня від батька, оскільки тоді принц Чарльз заборонив дітям мати у будинку радіо. Після смерті матері 15-річний хлопець за власним бажанням ходив до психоаналітика.

Принц Вільям і його родина (фото: Getty Images)

Зі своєю обраницею, принцесою Уельською Кейт Міддлтон, він виховує трьох дітей - принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Раніше, коли Вільяма запитували, що йому найбільше подобається у Кейт, він зізнавався, що називає її університетським прізвиськом Babykins ("дитинко"), і йому це дуже подобається. Також чоловік говорив, що обожнює сміятися над цілою купою смішних звичок своєї коханої.