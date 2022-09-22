Обгоріло тіло та загинули батьки: історія порятунку дівчини, яка вижила після ракетного удару по Чаплиному

Дівчині вдалося вистрибнути з полум’я, але вона отримала 25% опіків тіла. Настю лікували дніпропетровські, київські, львівські та австрійські медики.

Як дівчина опинилась на станції Чаплине

24 серпня батьки везли Анастасію Пригонець на залізничну станцію Чаплине, адже дівчина мала їхати на навчання до Львова. Саме в той момент росіяни вдарили по станції ворожою ракетою.

Внаслідок удару загинули 25 цивільних людей. Серед них - батьки Насті, які згоріли у власному авто. Дівчині ж вдалось вистрибнути з палаючої машини й довелось стати свідком загибелі найрідніших людей.

Що відомо про лікування

Спочатку дитина потрапила у Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. У неї опіки складали близько 25% тіла та найбільше постраждала рука. До того ж Настя мала осколкове поранення голови.

Через травми майже відмовили нирки, розпочався сепсис, легені були у критичному стані. Тоді медики перевели дівчину у медикаментозну кому.

Рятувати дівчинку погодилися медики з австрійського міста Грац. Однак передусім пацієнтку треба було стабілізувати, адже вона могла не пережити довгу дорогу. Тоді завдяки волонтерам дівчинку доставили в столичний Охматдит.

Завідувач відділення АІТ з ЕКМО НДСЛ, лікар анестезіолог Андрій Висоцький розповів, що у лікарню дівчинка потрапила у важкому стані. У Насті швидко розвивалась ниркова недостатність з гіперкаліємією (підвищений рівень калію в крові, що може призвести до зупинки серця).

Історія порятунку дівчинки, яка постраждала внаслідок ракетного удару по станції Чаплине (facebook.com/ndslohmatdyt)

Лікарі дівчині одразу провели оперативне втручання - фасціотомію та некротомію. За словами фахівців, важливим було правильно визначати тактику ведення щодо гострого пошкодження нирок.

"Було обрано покрокову стратегію - першу добу відновлювали об'єм рідини і намагались стабілізувати стан без діалізу. На другу добу, на жаль, довелось обирати між видами гемодіалізу. За три доби за допомогою інтермітуючого гемодіалізу вдалося скоригувати критичні порушення та підготувати Анастасію до тривалого транспортування", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб підготувати дитину до довгого транспортування, було проведено комплекс досліджень та процедур. 6 вересня Настя поїхала до Першого медичного об'єднання Львова. Там пацієнтку оглянули, зробили аналізи та переконалися, що її можна перевозити далі.

Після цього - реанімаційна швидка до Польщі і літак в австрійську лікарню.

Наразі медики намагаються врятувати руку, яка найбільше обгоріла під час пожежі. Потім потрібні будуть численні пластичні операції.

Зазначимо, що поруч з дівчинкою перебуває її 19-річний брат Денис.

Історія порятунку дівчинки, яка постраждала внаслідок ракетного удару по станції Чаплине (facebook.com/ndslohmatdyt)