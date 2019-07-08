Обернулся, но было поздно: под Киевом поезд сбил 21-летнего парня

Парень во время трагедии был в наушниках
В Фастовском районе Киевской области поезд наехал на 21-летнего парня, который шел по путям и не слышал состав. Молодой человек не услышал приближение транспорта из-за того, то был в наушниках. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Трагедия произошла на 915 километре пути Фастов-Сорочий Брод. В 05.30 утра парень возвращался с празднования Ивана-Купала.
Машинист сигналом пытался предупредить, но парень все равно не услышал. Когда он обернулся - уже было поздно. Молодой человек проживал в с. Малая Снитинка, до дома ему оставалось 600 метров.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Следствие продолжается.
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