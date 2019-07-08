Обернулся, но было поздно: под Киевом поезд сбил 21-летнего парня

В Фастовском районе Киевской области поезд наехал на 21-летнего парня, который шел по путям и не слышал состав. Молодой человек не услышал приближение транспорта из-за того, то был в наушниках. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Трагедия произошла на 915 километре пути Фастов-Сорочий Брод. В 05.30 утра парень возвращался с празднования Ивана-Купала.

Машинист сигналом пытался предупредить, но парень все равно не услышал. Когда он обернулся - уже было поздно. Молодой человек проживал в с. Малая Снитинка, до дома ему оставалось 600 метров.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Следствие продолжается.

Фото: Погибший парень (facebook.com/KyivOperativ)

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