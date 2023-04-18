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"Об неї витруть ноги і в Росії": Ігор Кондратюк розніс зрадницю Ані Лорак

Фото: Ігор Кондратюк висловився про Ані Лорак (instagram com kondratiuk_official)
Автор: Людмила Жукова

Продюсер Ігор Кондратюк висловив свою думку про співачку Ані Лорак, яка намагається "всидіти одразу на двох стільцях". Виконавиця відкрито не засуджує війну і продовжує виступати в РФ.

Які насправді у Лорак мотиви, Кондратюк поділився в інтерв'ю "5 каналу".

Що думає Кондратюк про Ані Лорак

Так, продюсер повідомив, що для нього Кароліна (справжнє ім'я співачки) – померла.

"Я взагалі не розумію, що там можна коментувати. Для мене вона померла. Дівчина зробила однозначний вибір. При цьому він був зроблений, мабуть, не нею. Тому що сказати, що обрала вона, це означає, що в неї є мізки". А, судячи з її вчинків з 2014 року, мізків вона не має. Багато уваги ми їй приділяємо... Її зради я не розумію", – сказав Кондратюк.

Ігор розповів, що свого часу Лорак була знаковою співачкою і люди від неї чекали на тверду позицію, але цього не сталося.

"Після того, як вона виступила з концертом на річницю російського військово-морського флоту у 2016 році, взагалі про неї безглуздо говорити. Флоту, який вкрав українські кораблі. У неї немає мізків. Померла так померла...", - додав він.

Зазначимо, що Кондратюк сказав, що зрадників не люблять ніде, тому, зрештою, об Ані Лорак "витруть ноги і в Росії".

Раніше ми писали, що спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.

Також ми повідомляли, що Кароліна розповіла, чому не допомагатиме українцям.

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