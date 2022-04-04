Что нужно знать родителям при сотрясении мозга у ребенка: симптомы и признаки

Сотрясение мозга – это вид травмы головы, при которой временно нарушаются функции мозга, без каких-либо изменений структуры мозга.

Сотрясение может быть вызвано не только ударом по самой голове, но и по телу, из-за которого голова может резко повернуться или наклонится, и даже падением на ягодицы за счет "гидродинамического удара" спинномозговой жидкости.

Любая активность, которая может привести к удару по голове, туловищу или падению, может привести к сотрясению мозга. Это особенно актуально для контактных видов спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол, борьба, черлидинг и другие. Однако не только спорт может быть причиной травм, но и езда на велосипеде, катание на скейтборде или роликах, лазанье по деревьям, прыжки на батуте и многое другое. Даже обычные игры в догонялки.

Дети чаще всего достают сотрясение мозга в возрасте до 4 лет. А потом пик травматизма приходится на подростковый возраст, когда взросление, стремление к независимости и влияние со стороны сверстников иногда заставляют подростков подвергать свое здоровье опасности.

Признаки сотрясения головного мозга

Есть перечень признаков при наличии которых необходимо как можно раньше обратиться к врачу.

"Красные флажки" при травме головы

Немедленно покажите ребенка врачу, если хотя бы один из этих симптомов появился сразу после травмы головы или в течение 1-2 суток после нее:

Опасный механизм травмы при котором возможны другие повреждения (Например, сбил автомобиль, падение с высоты более 1,5-2 метра и тому подобное).

Когда удар пришелся на очень ограниченную поверхность (удар о какой-то выступающий штырь или металлический уголок, например, и тому подобное).

Потеря сознания. Даже если она была кратковременной, к этому симптому стоит относиться серьезно.

Ребенок не может узнать знакомых ему людей или место, где он находится;

Любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение).

Выглядит постоянно сонным или вы не можете разбудить ребенка.

Головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов.

Зрачки выражено разного размера при одинаковом освещении.

Слабость/онемение в руке/ноге.

Нарушение координации движений (неустойчивость во время ходьбы, невозможность нормально пользоваться обычными предметами типа ложки, кружки, ручки и др).

Нарушение речи.

Повторяющиеся тошнота или рвота.

Судороги.

Младенец не перестает плакать и вам не удается его успокоить.

Младенец не ест (грудь или смесь).

При любой травме если возникли сомнения "к врачу сейчас или позже" - значит сейчас!

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА

Дети и подростки, которые говорят, что они плохо себя чувствуют после удара по голове/телу или падения, могут иметь сотрясение мозга или другую серьезную травму головного мозга.

Родители могут заметить один или несколько из следующих общих признаков и симптомов:

выглядит ошеломленным или заторможенным;

если травма произошла во время занятий спортом, ребенок может забыть инструкции по тактики во время игры, свою позицию в игре, может быть не уверена в счете или в том, кто соперник;

движется неуклюже;

медленно отвечает вопросом;

выявляет изменение настроения или поведения;

не может вспомнить события до или после травмы.

Дети могут сообщать о следующих симптомах:

головная боль или ощущение сдавления головы;

тошнота или рвота (одноразовая);

проблемы с балансом или головокружение;

двоение в глазах или нечеткость зрения;

повышение чувствительности к яркому свету или шуму;

общее чувство вялости, спутанности, тумана или слабости;

сонливость;

спутанность сознания или проблемы с концентрацией внимания;

просто чувствует себя "плохо".

Эти симптомы часто появляются сразу после травмы, но в некоторых случаях могут проявиться через несколько дней после нее.

Лечение и восстановление

Основным методом лечения сотрясения мозга является ограничение физической и умственной активности на некоторое время.

Есть миф о том, что ребенка после травмы головы обязательно нужно будить каждые несколько часов.

Этого делать не надо! Дайте ребенку, да и взрослому, отдохнуть.

Только если сон длится слишком долго или появились какие-то опасные симптомы (рвота, спазм мышц в руке/ноге/ асимметрия лица, выраженное нарушение дыхания), тогда стоит пострадавшего разбудить, и если это не получается, то срочно обратиться за медицинской помощью.

Большинство детей полностью выздоравливают после сотрясения мозга в течение 3-4 недель, однако у 10-15% детей симптомы могут длиться дольше. Время, необходимое для восстановления, зависит от различных факторов, таких как серьезность травмы, того как именно травма произошла, наличия других заболеваний (включая сотрясение мозга в прошлом), какие методы лечения использовались и насколько хорошо ваш ребенок следовал советам врача.

Во время восстановления после сотрясения мозга необходимо следить за появлением новых симптомов или ухудшением тех, что уже были.